Alejandro Tabilo enfrenta este miércoles 11 de noviembre al italiano Lorenzo Sonego por los octavos de final del ATP 250 de Estocolmo. El partido está programado para las 09:00 horas de Chile, en el primer turno de la cancha central, y se podrá ver exclusivamente por streaming en Disney+ Premium, según informó Cooperativa.

Horario y transmisión de Tabilo vs Sonego

Fecha: miércoles 11 de noviembre de 2026.

miércoles 11 de noviembre de 2026. Hora: 09:00 horas de Chile (12:00 GMT).

09:00 horas de Chile (12:00 GMT). Cancha: cancha central, primer turno.

cancha central, primer turno. Ronda: octavos de final del ATP 250 de Estocolmo.

octavos de final del ATP 250 de Estocolmo. Transmisión en Chile: streaming exclusivo por Disney+ Premium. No hay una señal de televisión abierta o de cable informada en las fuentes que revisamos.

¿Cómo llegan Tabilo y Sonego?

Tabilo, 31° del ranking mundial y cuarto favorito del torneo, tuvo libre la primera ronda y debuta directamente en octavos. Estocolmo es el último torneo de su temporada 2026, y llega después de caer en su estreno en Basilea y en el Masters 1.000 de París, en ambos casos ante el español Rafael Jódar.

Sonego, 115° del mundo, viene de superar la clasificación y de vencer en primera ronda al francés Quentin Halys, 45° del ranking, por 6-4 y 7-6 (4) en una hora y media. Según Corriere dello Sport, el italiano busca puntos para volver a acercarse al top 100.

El historial entre ambos

Tabilo y Sonego se enfrentaron dos veces y cada uno ganó una, siempre en cancha dura al aire libre y en dos sets. El italiano se impuso en Winston-Salem en 2022 y el chileno lo hizo en el Masters 1.000 de Canadá en 2024, de acuerdo con el diario italiano. El de Estocolmo será su primer duelo en cancha dura bajo techo.

Te contamos más del rival y del cuadro del chileno en nuestra nota sobre el cruce, y en el repaso del sorteo, con Casper Ruud y Taylor Fritz en el horizonte.

Qué viene si Tabilo gana

Si supera a Sonego, Tabilo avanzará a los cuartos de final de Estocolmo. El torneo se juega hasta el sábado 14 de noviembre y es la última parada del año para la primera raqueta chilena.