Datos Clave Debut: Tabilo, cuarto sembrado, tiene bye y estrena en octavos del ATP 250 de Estocolmo. Rival: El ganador de Quentin Halys (46°) contra un clasificado. Obstáculos: Casper Ruud sería rival en semifinales y Taylor Fritz, que lo venció las cuatro veces que se enfrentaron, aparece en una eventual final.

Alejandro Tabilo, 30° del ranking ATP y primera raqueta de Chile, cerrará su temporada 2026 en el ATP 250 de Estocolmo, que se juega del 8 al 14 de noviembre. Como cuarto cabeza de serie, no jugará la primera ronda y debutará directamente en octavos de final.

Su rival saldrá del partido entre el francés Quentin Halys, 46° del mundo, y un jugador proveniente de la clasificación. La programación de su estreno no estaba confirmada en las fuentes que revisamos, y tampoco la transmisión en Chile.

Un cuadro con Ruud en semifinales y Fritz al final del camino

El sorteo ubica al noruego Casper Ruud, 23° del ranking y segundo favorito, como posible rival de Tabilo en semifinales. En la parte alta del cuadro está el estadounidense Taylor Fritz, 12° del mundo y primer sembrado, que sería el rival en una eventual final.

Ahí aparece el dato más duro para el chileno: Fritz le ganó los cuatro duelos que han disputado hasta ahora. Es el único cruce del cuadro del que existe un historial tan claro en contra.

Los otros sembrados son Lorenzo Musetti (3°), Tomás Etcheverry (5°), Alex Michelsen (6°), Ugo Humbert (7°) y Zizou Bergs (8°). Fritz, Ruud, Musetti y el propio Tabilo tienen bye, mientras que el danés Holger Rune ingresa al cuadro con ranking protegido.

Llega sin triunfos en sus dos últimos torneos

Tabilo llega a Suecia después de caer en su estreno en Basilea y en el Masters 1.000 de París, en ambos casos ante el español Rafael Jódar. En Basilea perdió por 6-4 y 6-2, y en París por 6-2 y 6-3, según contamos en esta nota.

Jódar ya lo había vencido este año en Cincinnati y en Washington, donde Tabilo había alcanzado las semifinales del ATP 500, su mejor resultado de la temporada. En 2026 ganó el Challenger de Aix-en-Provence, pero todavía no suma un título ATP.

Qué significa este cierre para Tabilo

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el sorteo le ahorra una ronda y le da un debut contra un rival ubicado 16 puestos bajo él en el ranking si avanza Halys, justo cuando necesita volver a ganar partidos tras dos caídas seguidas. El examen más exigente de las cifras llegaría más adelante, con Ruud en semifinales y con un Fritz que nunca ha perdido ante él.

Tabilo ya tiene su cuadro y su ruta: ahora falta que se confirme el día y la hora de su estreno en Estocolmo, último torneo de su temporada. En Al Aire Libre te contaremos apenas se publique la programación.