Datos Clave Resultado: Rafael Jódar 6-4 y 6-2 sobre Alejandro Tabilo, en una hora y 26 minutos. Torneo: Primera ronda del ATP 500 de Basilea, martes 27 de octubre. Ranking: Tabilo es 30° del mundo; el Ranking Live lo ubica provisoriamente 29°.

El tenista chileno Alejandro Tabilo quedó eliminado este martes 27 de octubre en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. Cayó por 6-4 y 6-2 ante el español Rafael Jódar, 11° del mundo, en una hora y 26 minutos. Es la tercera derrota seguida del chileno frente a ese rival.

¿Dónde se le escapó el partido al chileno?

El zurdo careció de eficacia con su saque y eso pesó en el marcador. Un quiebre en el primer set y otros dos rompimientos en el segundo parcial bastaron para que Jódar cerrara el partido sin sobresaltos.

El duelo, que contamos en esta nota de horario y transmisión, era la revancha de dos derrotas consecutivas ante el mismo rival en el segundo semestre.

Jódar, el rival que se le volvió incómodo

El historial de 2026 empezó bien para el chileno. En Indian Wells, Tabilo ganó por 6-1 y 6-2. Desde entonces, el español se quedó con los tres duelos siguientes.

Primero lo eliminó en las semifinales del ATP 500 de Washington. Días después lo dejó fuera en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Y ahora repitió la fórmula en Basilea.

Para Jódar, el triunfo es el primer paso en la cita suiza. La cuenta oficial de ATP Tour en Español destacó que el español comienza así el reto de asegurar el Top 10 mundial en Basilea.

Qué significa para Tabilo

Con los datos a la vista, la lectura es doble. Por un lado, el ranking casi no se mueve: según el Ranking Live, Tabilo incluso gana un puesto y quedaría 29° de la clasificación. Por otro, el chileno acumula dos eliminaciones seguidas en la Ronda de 32, después de la caída en Shanghái ante el también español Pablo Carreño.

Esta parte es nuestra interpretación y se apoya solo en esos resultados: el desafío para el número uno de Chile pasa por recuperar efectividad con el saque y volver a ganar partidos de primera ronda antes del cierre de la temporada.

El calendario que le queda a Tabilo se informará en Al Aire Libre apenas se confirme su próximo torneo. Mientras tanto, puedes repasar las últimas noticias del tenis chileno en la etiqueta Alejandro Tabilo.