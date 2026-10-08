Datos Clave Debut de Tabilo: El chileno se medirá a Pablo Carreño Busta. En desventaja: De los tres partidos oficiales, dos los ha ganado el español. Un triunfazo: La única victoria de Jano fue en el Masters 1000 de Roma por 6-1 y 6-2.

Alejandro Tabilo (30°) ya tiene rival para debutar en el Masters 1000 de Shangái. Enfrente tendrá al español Pablo Carreño Busta (65°), quien esta madrugada superó en tres parciales al argentino Mariano Navone (47°) por parciales de 4-6, 7-5 y 6-3 en un duelo que se extendió por dos horas y 51 minutos.

Un duro enfrentamiento para el hispano, que ahora tendrá a la primera raqueta chilena como su próximo oponente. El nacional conoce bien a su rival con el que ya se ha enfrentado en tres ocasiones, aunque solo una de ellas por torneos ATP. El saldo favorece al europeo 2-1, pero el último antecedente es muy favorable para Jano.

La paliza de Tabilo que hace temblar a Carreño Busta

La única victoria de Alejandro Tabilo data del 6 de mayo del año pasado, cuando sencillamente le dio un paseo al español en otro Masters 1000 de Roma, donde el chileno se iría en la ronda siguiente.

En aquella ocasión el nacido en Canadá fue ampliamente superior y se impuso contundentemente por 6-2 y 6-1 en solo una hora y 12 minutos. La victoria se forjó gracias a los cuatro quiebres de servicio a favor del nacional y el 88% de puntos que ganó con el primer servicio. Fue un partido redondo para superar por primera vez a Carreño.

Lamentablemente, en la ronda siguiente, la tortilla se le daría vuelta Tabilo, porque cayó de manera inapelable ante el argentino Francisco Cerúndolo por 0-6 y 2-6.

Victorias del español en ATP Cup y Challenger

El antes señalado es el único partido entre ambos por torneos ATP. La primera vez que se midieron fue en la ATP Cup 2022 en el marco del duelo entre Chile y España (3-0 para los del Viejo Continente). Ahí, Carreño ganó en dos sets por 6-4 y 7-6 (4) en una hora y 54 minutos.

Luego, el 2025, en cuartos de final del Challenger de Olbia en Italia, el europeo ganó por 6-3, 1-6 y 7-6 (3). En ese torneo, alcanzó la final, aunque cayó con el francés Luca van Assche por 6-7 (5), 7-6 (1) y 2-6.

Alejandro Tabilo. El chileno viene de hacer segunda ronda en Tokio. ©Imago

Posibles rivales de Tabilo o Carreño en la siguiente ronda de Shangái

El ganador del duelo entre Alejandro Tabilo y Pablo Carreño Busta se enfrentará en tercera ronda contra quien gane en el partido que sostendrán el argentino Ugo Carabelli (77°) frente al canadiense Felix Auger-Aliassime (6°).

El chileno y el español jugarán este sábado 10 de octubre, en horario por confirmar de parte de la organización del Masters 1000 de Shangái.