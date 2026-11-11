Alejandro Tabilo enfrenta este jueves 12 de noviembre al estadounidense Alex Michelsen por los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo. El partido está programado para las 09:00 horas de Chile (13:00 en Estocolmo), como primer turno de la cancha central, y en Chile se podrá ver por streaming en Disney+ Premium.

Horario y transmisión de Tabilo vs Michelsen

Fecha: jueves 12 de noviembre de 2026.

jueves 12 de noviembre de 2026. Hora: 09:00 horas de Chile (13:00 en Estocolmo), según el orden de juego oficial de la ATP.

09:00 horas de Chile (13:00 en Estocolmo), según el orden de juego oficial de la ATP. Cancha: cancha central, primer partido de la jornada.

cancha central, primer partido de la jornada. Ronda: cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo.

cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo. Transmisión en Chile: streaming por Disney+ Premium, que transmite todas las canchas del torneo en Sudamérica. No hay una señal de televisión abierta o de cable informada en las fuentes que revisamos.

¿Cómo llegan Tabilo y Michelsen?

Tabilo, cuarto favorito del torneo, tuvo libre la primera ronda y debutó este miércoles con un triunfo ante el italiano Lorenzo Sonego por 7-6 (2), 6-7 (7) y 7-5, en cerca de tres horas. Fue su primera victoria después de una seguidilla de derrotas en Tokio, Shanghái, Basilea y París, como contamos tras el partido.

Michelsen, 35° del ranking mundial y sexto preclasificado, llega desde una victoria en octavos de final ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, 54° del mundo, por 6-3 y 6-2.

Con su paso a cuartos, Tabilo se convirtió en el tercer chileno en alcanzar esa instancia en Estocolmo, después de Marcelo Ríos y Nicolás Massú, según BioBioChile. Tras el partido ante Sonego, reconoció que fue “un partido muy duro mentalmente”, en declaraciones recogidas por La Tercera.

Lo que está en juego

Estocolmo es el último torneo de la temporada 2026 para Tabilo. Si supera a Michelsen, el chileno jugará sus primeras semifinales desde Washington, según La Tercera, y quedará a dos partidos del título en Suecia.

En los otros cuartos de final, el argentino Thiago Agustín Tirante espera al ganador entre el kazajo Aleksandr Shevchenko y el noruego Casper Ruud, segundo favorito y campeón defensor, mientras que el italiano Lorenzo Musetti también está en cuartos de final.