Datos Clave Resultado: Rafael Jódar 6-2 y 6-3 sobre Alejandro Tabilo, en una hora y 18 minutos. Torneo: Primera ronda del Masters 1.000 de París, lunes 2 de noviembre. Ranking: Tabilo era 30° con 1.565 puntos y en el Ranking Live pasa al 31°.

El tenista chileno Alejandro Tabilo quedó eliminado este lunes 2 de noviembre en su estreno en el Masters 1.000 de París. Cayó por 6-2 y 6-3 ante el español Rafael Jódar, 10° del mundo, en una hora y 18 minutos.

Un primer set que empezó bien y se fue rápido

Tabilo tuvo una ventaja inicial, con quiebre en el tercer juego. Sin embargo, Jódar reaccionó, ganó cuatro juegos seguidos y se quedó con el primer parcial.

En el segundo set, un quiebre en el octavo game inclinó la balanza a favor del español, que cerró el triunfo con su propio saque. Según Cooperativa, el chileno prácticamente no tuvo oportunidades en la cancha dura bajo techo de la capital francesa.

Jódar, un rival que se le repite a Tabilo

El de este lunes fue el segundo triunfo del español sobre el chileno en apenas dos semanas, luego del que consiguió en Basilea, que contamos en esta nota. Antes, Jódar ya lo había derrotado este año en Cincinnati y Washington.

El español atraviesa un gran momento: la actualización del ranking de esta semana lo ubicó por primera vez entre los diez mejores del mundo, en el décimo lugar, mientras el alemán Alexander Zverev se estrenó como número uno del planeta, desplazando a Jannik Sinner.

Qué pasa con el ranking de Tabilo

Tabilo llegaba a París como 30° del ranking ATP, con 1.565 puntos, la primera raqueta de Chile. Al perder en su estreno cederá 40 puntos y en el Ranking Live ya aparece en el puesto 31°.

Detrás de él, en la actualización de esta semana, Tomás Barrios subió dos lugares y es 154°, Cristian Garin se mantiene 171° y Matías Soto, 260°.

Qué significa para el cierre de temporada

Esta parte es nuestra lectura y se apoya solo en esos datos: el chileno sigue siendo el mejor del país por amplio margen, pero el cruce con Jódar se volvió una piedra en el zapato y el ranking de fin de año ya no depende de ganarle al español, sino de sumar partidos antes del cierre del circuito.

Mientras el ATP define cómo sigue su calendario, en Al Aire Libre seguiremos el próximo torneo de Tabilo y lo contaremos apenas se confirme.