Datos Clave Chile 2-0 España: Los europeos vencieron en los dos duelos de singles a la selección nacional. Con autocrítica y arenga: Tabilo describió su partido de singles y alentó a Chile para la jornada dominical. ¿Cuándo juega Chile ante España?: Este domingo 20 de septiembre se juegan los dobles desde las 12:00 horas en el Court Central Anita Lizana.

Jornada para el olvido en el Court Central Anita Lizana para el seleccionado chileno de tenis, ya que en los dos duelos de singles, España se llevó las victorias y quedó ad portas de clasificar a la Final 8 de la Copa Davis, ante Chile que se queda contra las cuerdas en la Ronda 2 de la Qualifiers de la competencia de naciones.

La primera derrota nacional fue de Alejandro Tabilo, quien cayó en tres sets ante la segunda raqueta española, comandada por Daniel Mérida, quien superó al máximo exponente del seleccionado chileno. Tras sellar el primer set, Jano sufrió en el cotejo y terminó cayendo en los dos sets siguientes. A pesar de las dos caídas, la primera raqueta nacional apuesta por la remontada nacional ante el equipo europeo.

Tabilo confía en la remontada en Copa Davis

En conversación con los medios, Alejandro Tabilo primero explicó, con evidente desazón en su voz, cómo le afectó el clima en el encuentro ante Mérida, dando a conocer que la cancha se volvió pesada desde el segundo set, lo que le afectó en el primer compromiso.

“La cancha en el segundo y tercer set se puso un poco más pesada. También se puso a llover un poquito, y esto favoreció a él (Daniel Mérida), que juega mejor cuando tiene más tiempo. Nada que hacer. En la semana hizo harta calor y hubo sol, hoy fue todo lo contrario, pero es parte del tenis”, señaló Tabilo sobre cómo le afectó el sistema meteorológico en su juego ante el español en el arranque de la serie entre Chile y España.

A pesar de la autocrítica, Jano fue enfático en que la selección nacional buscará la remontada en la arcilla del Court Central Anita Lizana, primero con el partido de dobles y luego con los singles, ambos encuentros donde está confirmado Tabilo.

“Mañana va a ser de vida o muerte. Estoy listo para disputar los dobles y volver en los singles. Voy a dejarlo todo, esta derrota duele pero hay que preparar los partidos y seguir con todo. Todavía se puede. Si estamos todos unidos como equipo, lo podemos sacar adelante”. cerró Alejandro Tabilo.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en Copa Davis?

Chile tendrá que disputar la segunda jornada de Copa Davis ante España este domingo 20 de septiembre, en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. La escuadra dirigida por Nicolás Massú tiene la obligación de ganar los tres partidos restantes para clasificar a la Final 8, mientras que una victoria más de los europeos dejaría a los chilenos fuera de competencia.

La jornada dominical de Copa Davis arranca a las 12:00 horas, con el partido de dobles que disputan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios ante Pedro Martínez y Jaume Munar. En caso de que Chile gane en los dobles, tendrá que disputar el tercer juego de singles, el cual está programado posterior a los dobles. En este duelo están confirmadas las participaciones de Alejandro Tabilo y Rafael Jódar.

Si Jano vence a Jódar, la disputa por el último punto será entre Cristian Garin y Daniel Mérida. Este duelo en caso de realizarse dará inicio tras el término del partido entre las primeras raquetas de Chile y España.