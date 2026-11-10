Datos Clave Rival: Lorenzo Sonego (115°) venció 6-4 y 7-6 a Quentin Halys y será el primer rival de Tabilo en Estocolmo. Horario: Miércoles 11 de noviembre, a partir de las 09:00 horas de Chile, en el primer turno de la cancha central. Historial: Uno a uno: Sonego ganó en Winston-Salem 2022 y Tabilo en el Masters 1.000 de Canadá 2024.

Alejandro Tabilo ya conoce a su primer rival en el ATP 250 de Estocolmo, el último torneo de su temporada 2026. El chileno, 31° del ranking y cuarto favorito, enfrentará en octavos de final al italiano Lorenzo Sonego, 115° del mundo, según informó Cooperativa.

El partido está programado para este miércoles 11 de noviembre, a partir de las 09:00 horas de Chile, en el primer turno de la cancha central.

Sonego llega con dos triunfos en el cuerpo

El italiano superó la clasificación y este martes venció en primera ronda al francés Quentin Halys, 45° del ranking, por 6-4 y 7-6 (4) en una hora y media de juego. Según el sitio italiano Spazio Tennis, quebró para el 5-4 en el primer set y en el segundo salvó una pelota de quiebre que era también punto de set para Halys, antes de cerrar el tie break por 7-4.

Corriere dello Sport describe a un Sonego que busca puntos para acercarse otra vez al top 100 y cerrar de buena forma un 2026 complicado. Tabilo, en cambio, tuvo libre la primera ronda por su condición de cuarto sembrado y debuta directamente en octavos.

Un historial empatado y siempre en dos sets

Los dos ya se enfrentaron dos veces, ambas en cancha dura al aire libre y resueltas en dos sets. Sonego ganó en Winston-Salem en 2022 y Tabilo se tomó revancha en el Masters 1.000 de Canadá en 2024, según el mismo diario italiano. En Estocolmo jugarán por primera vez en cancha dura bajo techo.

Tabilo necesita volver a ganar

El chileno llega a Suecia después de dos derrotas en el debut, en Basilea y en el Masters 1.000 de París, ambas ante el español Rafael Jódar. Tras la caída en París retrocedió un puesto en el ranking mundial.

Como contamos al conocerse el sorteo, el cuadro de Estocolmo le reservaba un debut sin primera ronda, a Casper Ruud como posible rival en semifinales y a Taylor Fritz al final del camino. En ese momento su rival saldría del duelo entre Halys y un clasificado; finalmente fue el clasificado quien avanzó.

Qué significa el cruce para Tabilo

Esta es nuestra lectura, basada solo en los datos anteriores: en el papel, Tabilo es favorito por ranking, con 84 puestos de diferencia, pero Sonego llega con dos partidos ganados en la semana y adaptado a la cancha, mientras el chileno no gana un partido desde antes de Basilea. El historial parejo confirma que no es un rival cómodo: el resultado dirá si Tabilo puede cortar la racha en su último torneo del año.

Si supera a Sonego, Tabilo jugará los cuartos de final de Estocolmo, todavía lejos de los cruces con Ruud y Fritz que marcó el sorteo.