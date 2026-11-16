Nicolás Jarry abre este lunes 16 de noviembre la participación chilena en el Challenger de Montevideo, y lo hace ante un rival que conoce demasiado bien. El “Príncipe”, 751° del ranking ATP, enfrentará al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (218°) en el último turno de la cancha central, no antes de las 20:00 horas de Chile. Es el mismo jugador que lo eliminó hace unas semanas en el Challenger de Cali.

En el cuadro uruguayo también están Tomás Barrios (201°) y Matías Soto (261°), que debutarán entre martes y miércoles.

Pucinelli, el rival que manda en el historial

El cruce de esta noche es una revancha. Antes de Cali, Jarry y Pucinelli ya se habían enfrentado tres veces, todas en challengers sobre arcilla, y el brasileño lideraba 2-1 el historial, según Emol. En Colombia volvió a ganar el paulista, en la ronda siguiente al estreno del chileno, y lo dejó fuera del torneo.

Ese torneo en Cali marcó la vuelta de Jarry tras más de seis meses sin competir por una lesión en el codo. Entró con invitación y en primera ronda le ganó a Barrios por 6-4, 6-7 y 6-2, en casi tres horas. Tras ese partido dejó una frase que explica su temporada: “El último parón fueron seis meses, el año pasado paré tres, ha sido bastante intermitente la cosa. Espero haber encontrado la solución al respecto”, afirmó, en declaraciones recogidas por Emol.

Qué viene si gana el debut

Si supera a Pucinelli, Jarry pasará a octavos de final, donde lo espera el ganador del duelo entre el argentino Lautaro Midón y el boliviano Juan Carlos Prado.

Nicolás Jarry vs Matheus Pucinelli de Almeida: lunes 16, último turno de la cancha central, no antes de las 20:00 horas de Chile.

lunes 16, último turno de la cancha central, no antes de las 20:00 horas de Chile. Tomás Barrios vs Franco Roncadelli (221°): entre martes y miércoles. En segunda ronda podría cruzarse con el ganador de Francisco Comesaña (135°) y Juan Manuel La Serna (216°).

entre martes y miércoles. En segunda ronda podría cruzarse con el ganador de Francisco Comesaña (135°) y Juan Manuel La Serna (216°). Matías Soto vs Alex Barrena: entre martes y miércoles. Si gana, su rival en octavos podría ser el argentino Camilo Ugo Carabelli (65°), máximo favorito al título.

Del 854° al 751°: lo que vale cada partido

Los números muestran por qué Montevideo importa. Cuando volvió en Cali, Jarry era 854° del mundo. El triunfo ante Barrios le dio seis puntos y lo subió al puesto 781° en el ranking en vivo. Luego, en Lima, superó la clasificación y cayó en su debut del cuadro principal ante el español Nikolás Sánchez Izquierdo (151°), por 7-6 (2), 4-6 y 7-5 tras casi tres horas, un partido en el que tuvo un quiebre arriba en el primer set y que se le escapó en el undécimo juego del tercero.

Esa clasificación en Lima lo llevó del 790° al 751°, como contamos en su hoja de ruta para cerrar el año, que después de Uruguay sigue con los challengers de Bogotá y La Paz.

Qué significa para Jarry

Esta es nuestra lectura, basada en sus resultados recientes: Jarry no está perdiendo por falta de nivel en los partidos cerrados, sino por no sostenerlos. En Cali necesitó tres sets ante Barrios y en Lima estuvo a un juego de forzar el tie break del tercer set ante un cabeza de serie. Ante un rival que le ganó tres de cuatro partidos en arcilla, esta noche se mide si puede cerrar ese tipo de duelos.

En esta zona del ranking, cada triunfo vale decenas de puestos: el salto de 39 lugares en Lima llegó solo con la clasificación.

Lo que viene: el debut de Jarry esta noche en Montevideo y, entre martes y miércoles, los estrenos de Barrios y Soto.