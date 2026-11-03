Datos Clave Torneo: Challenger 125 de Costa do Sauípe, Brasil. Debut: Barrios (154°) venció 6-4 y 7-6 (8) al portugués Henrique Rocha (99°). Hoy: espera al ganador de Lucas Andrade Da Silva y Lautaro Midón, que juegan este martes 3 de noviembre.

Tomás Barrios avanzó a los octavos de final del Challenger 125 de Costa do Sauípe, en Brasil, y mantiene vivo un buen momento en el ranking. El chillanejo, número 154 del mundo, superó en su debut al portugués Henrique Rocha (99°) por 6-4 y 7-6 (8), en dos horas y 34 minutos, según informó Cooperativa.

Cómo fue su debut y qué sigue

El triunfo llegó después de una semana difícil: Barrios había caído en la segunda ronda de Guayaquil el jueves pasado. En Brasil se recuperó ante un rival ubicado 55 puestos por encima en la clasificación y definió el segundo set en un tie-break muy ajustado.

Su próximo rival saldrá del duelo entre el brasileño Lucas Andrade Da Silva (581°) y el argentino Lautaro Midón (185°), que se enfrentan este martes 3 de noviembre. El chileno además debutará en el cuadro de dobles junto al local Matheus Pucinelli De Almeida, ante la dupla brasileña de Natan Rodrigues y Eduardo Ribeiro.

El segundo chileno del ranking, con Garin pisándole los talones

La actualización de la ATP del lunes 2 de noviembre mostró que Barrios subió dos puestos y sumó 364 puntos, según Cooperativa. Es el segundo chileno de la clasificación, detrás de Alejandro Tabilo, que se mantuvo en el puesto 30 con 1.565 unidades.

Detrás aparece Cristian Garin, 171°, con 336 puntos. La diferencia entre ambos es de 28 puntos y 17 lugares, una brecha corta para un circuito Challenger en que una semana puede cambiar el orden.

Qué significa para Barrios

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: con los octavos por delante, cada ronda en Costa do Sauípe le sirve para ampliar esa ventaja sobre Garin y sostener su lugar como segunda raqueta del país. Ante un rival de ranking mucho más bajo que el suyo, el próximo partido es una oportunidad concreta de seguir sumando.

Mientras Tabilo continúa en el circuito grande tras su caída ante Jódar en París, Barrios intentará seguir avanzando en Brasil. El próximo paso lo conocerá cuando termine el duelo de este martes entre Da Silva y Midón.