Posterior a la dura derrota sufrida en la Copa Davis junto a la selección chilena, uno de los tenistas que ha logrado dar vuelta la página rápidamente fue Marcelo Tomás Barrios, tercera raqueta nacional que disputa el Challenger 75 de Curitiba en Brasil. El tenista chillanejo durante esta jornada disputó los cuartos de final, y le dio una nueva alegría al público chileno en tierras brasileñas.

Tomás Barrios se enfrentó ante el local, Matheus Pucinelli de Almeida (270° ranking ATP), por la ronda de ocho mejores de la competición brasileña, y lo derrotó en tres sets para clasificar a las semifinales del certamen. La raqueta oriunda de Chillán se impuso por 6-1 / 3-6 / 6-3, y selló su segunda semifinal en Challenger en el 2026.

Tomás Barrios (137° ATP) se instaló en las semifinales del Challenger de Curitiba en Brasil.



Derrotó al brasileño Matheo Pucinelli De Almeida (270°) por 6-1 3-6 6-3 en dos horas y 9 minutos de partido.



En el paso a la final va contra Justo (239°) o Villanueva (329°). pic.twitter.com/GOhlUyNNyF — TenisChile.com (@Tenischile) October 2, 2026

Pase a semis y subida en el ranking para Barrios

Tras un complejo cotejo ante uno de los favoritos en el torneo local, Tomás Barrios firmó su segundo pase a semifinales en lo que va de 2026. La primera clasificación a la ronda de los cuatro mejores de un Challenger fue en Concepción, cuando cayó ante Daniel Vallejo, tenista paraguayo que posteriormente levantaría el trofeo en la Octava Región.

Con su nueva clasificación a semifinales, la raqueta chillaneja firmó un nuevo ascenso en el ranking mundial ATP, ya que escalará cinco puestos, es decir que pasará del puesto 137 al 132. Este nuevo ascenso de Barrios promete bastante, ya que la tercera raqueta nacional se acerca a su mejor posición en el ranking, la cual fue el lugar 93 a inicios de 2024.

¿Cuándo juega Barrios las semis del Challenger de Curitiba?

Marcelo Tomás Barrios tendrá que disputar las semifinales del Challenger 75 de Curitiba en Brasil ante el argentino Guido Iván Justo (239°), quien se ha instalado como una de las sensaciones del certamen brasileño. En lo que va de certamen, Justo ha disputado tres partidos, en cuales todos ha salido victorioso sin perder ningún set. Su clasificación a semis se selló tras vencer a su compatriota, Gonzalo Villanueva, por 6-2 / 6-4.

El choque entre Barrios y Justo se disputará este sábado 3 de octubre en el Court Central del Challenger 75 de Curitiba. Se estima que el inicio del duelo entre el chileno y el argentino arrancará a las 11:00 horas de Chile, y será emitido por la señal de Challenger TV en el sitio web de ATP Tour.