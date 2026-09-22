Chile ya conoce a sus posibles rivales para los Qualifiers de la Copa Davis 2027, instancia que el equipo de Nicolás Massú disputará en febrero del próximo año tras mantener la categoría pese a la caída por 4-0 ante España en el Parque Estadio Nacional.

Son 27 los países que pueden cruzarse en el camino del Team Chile, desde potencias como Italia y Estados Unidos hasta viejos conocidos como Argentina, Brasil y Perú.

Los posibles rivales de Chile en los Qualifiers de la Copa Davis 2027

Los oponentes del equipo nacional saldrán de tres grupos distintos. El primero son los perdedores de la segunda ronda de los Qualifiers 2026, la misma instancia en la que quedó Chile:

Estados Unidos

Croacia

Ecuador

Francia

India

Bélgica

El segundo grupo lo componen los ocho países que están disputando el Final 8 en Bolonia:

Italia

España

Corea del Sur

Canadá

Chequia

Austria

Gran Bretaña

Alemania

Eso sí, de esta lista solo siete llegarán a los Qualifiers, ya que el campeón de la Copa Davis 2026 tiene su cupo asegurado para el Final 8 del próximo año y no deberá pasar por la fase clasificatoria.

El tercer grupo son los ganadores del repechaje del Grupo Mundial I:

Australia

Argentina

Países Bajos

Hungría

Brasil

Mónaco

Perú

Dinamarca

Serbia

Japón

Eslovaquia

Noruega

Taiwán

¿Chile jugará de local o de visita en la Copa Davis 2027?

La localía también se define en el sorteo, aunque hay un detalle clave: cuando dos países ya se enfrentaron antes, la sede le corresponde al que fue visitante en el último cruce.

Por eso, Chile recibiría a Italia, Bélgica, Austria, Canadá, Gran Bretaña, Argentina, Croacia, Ecuador o Austria, mientras que tendría que viajar si le toca España, Chequia, Estados Unidos, Australia, Canadá, Perú, Serbia o Japón.

En tanto, ante Alemania, Francia, Países Bajos, Corea del Sur, Hungría, India, Gran Bretaña, Mónaco, Brasil, Dinamarca, Noruega o Taiwán la sede saldría por sorteo, ya que no hay historial previo entre esas naciones y el equipo nacional.

¿Cuándo juega Chile los Qualifiers de la Copa Davis 2027?

Los Qualifiers de la Copa Davis 2027 se disputarán entre el viernes 5 y el domingo 7 de febrero, justo después del Abierto de Australia.

El sorteo que definirá al rival de Chile y la sede de la serie se realizará en noviembre, una vez que termine el Final 8 de Bolonia.

Será la quinta vez en las últimas seis temporadas que el Team Chile dispute esta fase, luego de superar a Serbia por 4-0 en febrero pasado en el mismo Estadio Nacional donde cayó ante los hispanos.