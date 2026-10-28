Datos Clave Barrios: Venció 6-2 y 7-6(12) a Juan Estevez y avanzó a octavos del Challenger de Guayaquil. Jarry: Cayó 6-1 y 6-3 ante Hugo Dellien en primera ronda. Lo que viene: Barrios enfrentará al ganador de Aguilar Cardozo y Tobón.

Tomás Barrios tuvo un debut triunfal en el Challenger de Guayaquil, mientras que Nicolás Jarry se despidió en primera ronda. Los dos chilenos jugaron el martes 27 de octubre sobre arcilla en Ecuador, con resultados opuestos.

Barrios, a octavos tras un tie-break de 12 puntos

El tercer preclasificado, número 156 del ranking ATP, derrotó al argentino Juan Estevez, 352 del mundo, por 6-2 y 7-6(12), en cerca de dos horas. Quebró el servicio en el quinto y séptimo juegos del primer set.

El segundo parcial fue el más exigente: Barrios salvó cinco puntos de set en el desempate y lo cerró en su tercera pelota de partido. En octavos enfrentará al ganador del duelo entre el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (332) y el colombiano Miguel Tobón (444), clasificado.

Jarry cae ante Dellien

Jarry, que entró con invitación y vuelve tras una lesión de codo, ocupa el puesto 784 y perdió 6-1 y 6-3 en 68 minutos ante el boliviano Hugo Dellien, 119 del mundo. Según Cooperativa, tuvo dificultades en el primer set y solo dispuso de una oportunidad de quiebre en el segundo.

Dellien avanzó a octavos, donde enfrentará al mexicano Rodrigo Pacheco (267), que eliminó al peruano Juan Pablo Varillas. Jarry, en tanto, no tiene torneos inscritos para las próximas semanas, salvo que reciba una invitación para Lima o Montevideo.

Qué significa para el tenis chileno

Esta es nuestra lectura, basada solo en los resultados: Barrios resolvió con carácter un partido que se le complicó y sigue en carrera, mientras que Jarry aún está en pleno proceso de regreso. El tenis nacional también sigue atento a la caída de Alejandro Tabilo en Basilea.

La próxima cita para Barrios es el partido de octavos en Guayaquil, contra el ganador de Aguilar Cardozo y Tobón.