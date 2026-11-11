Datos Clave Ranking: Jarry pasó del puesto 790° al 751° en el ranking en vivo, gracias a los 4 puntos que sumó al superar la clasificación en Lima. Lo que viene: Desde el lunes 16 de noviembre jugará el Challenger 75 de Montevideo, con invitación al cuadro principal. La decisión: Descartó el Challenger 75 de Temuco, en cancha dura, para seguir en arcilla.

Nicolás Jarry se fue de Lima con una derrota, pero también con un avance en el ranking ATP y una hoja de ruta para cerrar la temporada. Según informó Emol, el chileno pasó del puesto 790° al 751° en el ranking en vivo, un salto de 39 lugares, y ya definió los torneos con los que terminará un año complejo.

El próximo paso será en Uruguay: Jarry viaja desde Perú para jugar el Challenger 75 de Montevideo, que comienza el lunes 16 de noviembre. Gracias a una invitación, entrará directamente al cuadro principal, sin pasar por la clasificación.

Cuatro puntos que valieron 39 puestos

El avance se explica por la clasificación. Jarry tuvo que superar dos rondas previas para entrar al cuadro principal del Challenger 75 de Lima, y ese paso le reportó 4 puntos. Luego cayó en primera ronda ante el español Nikolás Sánchez-Izquierdo, 151° del mundo, por 6-7, 6-4 y 7-5, como contamos el martes.

Tras la eliminación, el chileno puso el foco en lo físico: “Han sido tres partidos muy competitivos que me han servido mucho para ir adaptando mi cuerpo al ritmo de la competencia y estoy con muchas ganas de seguir sumando minutos en cancha”, dijo Jarry tras su derrota en Lima, según recogió Emol.

La ruta para cerrar 2026: Montevideo, Bogotá y La Paz

Según la planificación informada por Emol, este es el calendario con el que Jarry buscaría terminar el año:

Challenger 75 de Montevideo: desde el lunes 16 de noviembre, con invitación al cuadro principal.

desde el lunes 16 de noviembre, con invitación al cuadro principal. Challenger de Bogotá: desde el 30 de noviembre. Todavía no se sabe si recibirá invitación o si tendrá que jugar la clasificación.

desde el 30 de noviembre. Todavía no se sabe si recibirá invitación o si tendrá que jugar la clasificación. Challenger de La Paz: del 7 al 13 de diciembre, también sin confirmar si entrará con invitación o por la clasificación.

Hay un torneo que no está en la lista, aunque se juega en Chile. A fines de noviembre se disputa el Challenger 75 de Temuco, en cancha dura, pero Jarry desistió de participar para privilegiar su continuidad en los torneos en arcilla.

Qué significa para Jarry

Esta es nuestra lectura, a partir de los datos publicados. El salto de Lima muestra cuánto pesa cada punto en la zona del ranking en la que está hoy el chileno: cuatro puntos, conseguidos solo en la clasificación, le dieron 39 lugares. Con tres torneos por delante, cada triunfo en un cuadro principal puede moverlo con fuerza en la tabla.

La renuncia a Temuco también dice algo sobre las prioridades. Jarry eligió no cambiar de superficie en medio de su regreso, aunque eso signifique no jugar en casa. El objetivo, según Emol, es sumar lo máximo posible para empezar 2027 con un mejor ranking y acceder a mejores torneos. La primera prueba llega el lunes en Montevideo.