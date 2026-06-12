Nicolás Jarry tomó una importante decisión por problemas físicos y quedará por debajo del puesto 600 en el ranking de la ATP: el chileno sigue sin poder retomar la actividad y preocupa a sus seguidores de cara al futuro.

La determinación de Jarry fue bajarse se Wimbledon, torneo en el que llegó a octavos de final en 2025 y en el que defendía sus últimos puntos obtenidos en la temporada anterior, por lo que su baja implica que perderá cerca de 500 puestos en el escalafón.

¿Por qué Jarry se bajó de Wimbledon y quedará abajo del puesto 600?

Nicolás Jarry anunció que se mantiene con un problema en uno de sus codos, dolencia que le afecta desde casi inicios de año y que le ha impedido actuar con regularidad. El chileno estaba en Barcelona (España) tratando de ganar ritmo para volver a la competencia, pero finalmente definió devolverse a Chile. Tras no jugar Wimbledon quedará cerca del puesto 660°.

El comunicado de Nicolás Jarry:

“Hola a todos, quería contarles que, después de varias semanas entrenando en Barcelona con mucha ilusión y con el objetivo de llegar a la temporada de pasto, las cosas no han salido como esperaba. Sigo con molestias en el codo y, por ahora, no podré volver a competir.

Regreso a Santiago para reunirme con mis médicos y evaluar los próximos pasos. No es una situación fácil, pero voy a seguir haciendo todo lo posible para encontrar una solución y volver a la cancha lo antes posible.

Quiero agradecerles de corazón por todos los mensajes y el apoyo constante que me han brindado. En los momentos más difíciles, sentir ese cariño hace una gran diferencia. Ojalá pueda superar este obstáculo y volver a representar a Chile, con la ilusión de llegar a la Copa Davis. Un abrazo, Nico”, sentenció.

¿Cuándo se espera que vuelva Nicolás Jarry a la acción en el circuito de la ATP?

Es incierto el plazo para el regreso de Nicolás Jarry en el circuito de la ATP. Dependerá de su recuperación en Chile, pero será como mínimo en la gira de cemento en Estados Unidos que empieza en agosto, aunque seguramente cuando vuelva el nacional lo hará en torneos ITF o algún wild card en un Challenger.

Lo único positivo es que Jarry no defiende más puntos en todo el año después de Wimbledon, por lo que cada punto que obtenga le permitirá recuperar terreno en el escalafón mundial.