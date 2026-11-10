Datos Clave Resultado: Nikolás Sánchez Izquierdo (151°) venció a Jarry por 7-6 (2), 4-6 y 7-5 en dos horas y 58 minutos. La clave: El español quebró en el undécimo juego del tercer set para cerrar el partido. Contexto: Jarry, 790° del ranking, vuelve tras seis meses sin jugar por una dolencia en el codo.

Nicolás Jarry se despidió este martes en la primera ronda del cuadro principal del Challenger de Lima. El chileno, 790° del ranking ATP, cayó por 7-6 (2), 4-6 y 7-5 ante el español Nikolás Sánchez Izquierdo, 151° del mundo y octavo sembrado, en un partido de dos horas y 58 minutos, según informó Cooperativa.

Cómo se escapó el partido

Jarry tuvo un quiebre de ventaja en el tramo inicial del primer set, pero no pudo sostenerlo y terminó cediendo el desempate por 7-2.

El chileno reaccionó en el segundo capítulo: rompió el saque de su rival en el décimo juego y llevó el partido a un tercer set. En la manga definitiva resistió con su servicio hasta el undécimo juego, cuando Sánchez Izquierdo consiguió el quiebre clave para cerrar el encuentro.

El español avanzó a octavos de final, donde se medirá con el austríaco Filip Misolic.

Dos triunfos en la qualy antes de la caída

Jarry había llegado al cuadro principal tras superar dos rondas de clasificación. Primero venció al brasileño Felipe Meligeni Alves por 7-6 (4) y 7-5, y luego al argentino Máximo Zeitune por 7-5 y 7-6 (4), en una hora y 39 minutos, para entrar al cuadro como clasificado.

Con ese segundo triunfo subió hasta el puesto 751 del ranking en vivo y encadenó dos victorias seguidas en el circuito, algo que no lograba desde hacía siete meses, cuando alcanzó las semifinales del Challenger de Madrid.

Su regreso viene después de seis meses de inactividad por una dolencia en el codo. Antes de Lima ya había jugado en Sudamérica, donde quedó fuera en Guayaquil, como contamos en esta nota sobre la semana de los chilenos en Ecuador.

Qué significa para Jarry

Esta es nuestra lectura, basada solo en los datos anteriores: la derrota cierra su paso por Lima, pero la semana le deja tres partidos y casi tres horas de juego ante un rival ubicado más de 600 puestos por encima en el ranking. Para un jugador que viene de medio año sin competir, el rodaje y la capacidad de llevar al octavo favorito al último game del tercer set son el dato más valioso que se lleva de Perú.

El próximo paso del nieto de Jaime Fillol será sumar torneos para seguir escalando en el ranking tras su larga ausencia.