Datos Clave Resultado: Chile Sub 20 empató 2-2 con México este lunes en Juan Pinto Durán, en el segundo amistoso entre ambos. Los goles: Thomas Coulombe y Antonio Riquelme pusieron el 2-0, y México lo igualó en dos minutos antes del descanso. Lo que viene: El Sudamericano Sub 20 de Colombia, desde el 22 de enero, con Chile en el Grupo A.

La Selección Chilena Sub 20 cerró su ventana de noviembre con otro empate ante México. Este lunes 16 de noviembre, en el complejo Juan Pinto Durán, el equipo de Sebastián Miranda igualó 2-2 después de estar dos goles arriba, en su último ensayo internacional del año antes del Sudamericano de Colombia.

Los dos goles chilenos llevaron la firma de jugadores formados fuera del país: el defensa chileno-español Thomas Coulombe y el volante chileno-estadounidense Antonio Riquelme.

Un 2-0 que se esfumó en dos minutos

El partido, que comenzó a las 11:30 horas con transmisión de Mega 2, se abrió muy temprano. Coulombe, que juega en el Espanyol, marcó un golazo a los cuatro minutos. A los 32, Riquelme amplió desde el corazón del área.

La ventaja duró poco. México descontó a los 39 minutos con un gol de Iván Cárdenas y empató a los 41 por medio de Derek Jiménez, de acuerdo con el resumen de Cooperativa. Después del descanso ya no hubo más goles.

Dos empates en cuatro días ante México

El primer amistoso, el viernes 13, también terminó igualado, 1-1. Esa vez fue México el que golpeó primero, con una jugada individual de Gael García a los 66 minutos, y Chile respondió de inmediato con Ignacio Flores, como contamos en la crónica de ese partido.

Viernes 13 de noviembre: Chile 1-1 México (Ignacio Flores).

Chile 1-1 México (Ignacio Flores). Lunes 16 de noviembre: Chile 2-2 México (Thomas Coulombe y Antonio Riquelme).

Qué deja la ventana para Miranda

Esta es nuestra lectura, basada en los dos resultados: el equipo mostró capacidad de reacción el viernes y poder de gol el lunes, pero en ambos partidos concedió en ráfagas. El viernes recibió el gol y empató al minuto siguiente; este lunes dejó escapar un 2-0 en apenas dos minutos, justo antes del descanso. Sostener las ventajas aparece como la tarea pendiente antes de un torneo corto, donde un descuido así puede costar un cupo.

Los goles de Coulombe y Riquelme también refuerzan una línea del proceso: Miranda viene apostando por futbolistas que se forman en el extranjero, como en el debut del viernes, cuando partió con tres jugadores de clubes de fuera del país.

El Sudamericano, a dos meses

El Sudamericano Sub 20 se jugará en Colombia entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027. La Roja integra el Grupo A junto al anfitrión Colombia, Paraguay, Ecuador y Perú, y el torneo entregará cupos para el próximo Mundial de la categoría. Es un grupo exigente, con el dueño de casa en el camino, como analizamos cuando se conoció el sorteo.

Lo que viene: con la ventana de noviembre cerrada, el cuerpo técnico de Miranda tendrá que definir la próxima etapa de preparación antes del debut en Colombia.