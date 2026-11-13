Datos Clave Grupo A: Chile jugará ante Colombia, el local, Paraguay, Ecuador y Perú en el Sudamericano Sub 20 2027. Fechas: El torneo se disputa en Colombia entre el 22 de enero y el 7 de febrero de 2027. En juego: Cuatro cupos directos al Mundial Sub 20 de 2027 y un repechaje intercontinental para el quinto.

La selección chilena Sub 20 ya conoce su camino en el Sudamericano 2027. En el sorteo realizado este viernes en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, la Rojita quedó en el Grupo A junto a Colombia, dueño de casa, Paraguay, Ecuador y Perú.

El torneo se jugará en territorio colombiano entre el 22 de enero y el 7 de febrero, con las diez selecciones de la Conmebol, y entrega cuatro cupos directos al Mundial Sub 20 de la FIFA 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, según informó Cooperativa.

Los dos grupos del Sudamericano Sub 20 2027

Grupo A: Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador y Perú.

Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador y Perú. Grupo B: Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Bolivia.

El sorteo dejó en la otra llave a Brasil, Argentina y Uruguay, tres de las potencias históricas de la categoría. La Rojita, en cambio, tendrá que medirse con el anfitrión en su propio país, además de Paraguay y Ecuador, y de un Perú que ya tiene asegurado su lugar en los Panamericanos.

Cómo se clasifica al Mundial

Según el formato publicado por Teletrece y la Federación Colombiana de Fútbol, cada grupo se juega todos contra todos a una sola rueda, y avanzan a la fase final los cuatro primeros de cada zona. Es decir, en cada grupo queda eliminado solo el último de cinco.

Desde ahí, la fase final se define en partidos directos: semifinales, duelos de preclasificación y clasificación al Mundial, y la final. Los cuatro semifinalistas se ganan el pasaje al Mundial y el quinto lugar irá al repechaje intercontinental, de acuerdo con Cooperativa.

El Sudamericano también reparte tres cupos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, a los que Perú ya está clasificado como país sede.

Qué significa para la Rojita

Nuestra lectura, basada en el formato: con cuatro de cinco equipos avanzando, la fase de grupos sirve más para ordenar los cruces que para eliminar, pero el lugar en la tabla pesará en la fase final, donde ya no habrá margen de error. Para Chile, evitar a Brasil, Argentina y Uruguay en la primera etapa es una buena noticia, aunque le toca jugar ante Colombia con todo su público.

La preparación empieza hoy

El sorteo llega el mismo día en que el equipo de Sebastián Miranda juega un amistoso ante México en el Complejo de Alto Rendimiento José Sulantay, el primero de dos encuentros de esta fecha que sirven de preparación para el Sudamericano. El segundo duelo ante los mexicanos está programado para el lunes 16 de noviembre, también en el CAR. Revisa el horario y dónde ver Chile vs México Sub 20.

Según Teletrece, el Sudamericano Sub 20 será transmitido por todas las plataformas de Canal 13. El calendario partido a partido y las sedes del Grupo A todavía no han sido confirmados por la Conmebol.