Datos Clave El reporte: Según el periodista de ESPN Christopher Brandt, recogido por Cooperativa, Gustavo Álvarez está en la terna de Felipe Correa para dirigir a La Roja. Su paso por Chile: Campeón con Huachipato en 2023 y, en la U, ganador de una Copa Chile y una Supercopa, subcampeón en 2024 y semifinalista de la Sudamericana 2025. Lo que falta: La terna se presentará a la nueva dirigencia del fútbol chileno, que asume en febrero. No hay confirmación oficial.

El nombre de Gustavo Álvarez se sumó este sábado a la búsqueda del próximo técnico de La Roja. Según informó el periodista de ESPN Christopher Brandt, recogido por Cooperativa, el actual entrenador de Liga de Quito forma parte de la terna que tiene definida Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales.

Esa lista se presentará a la nueva dirigencia del fútbol chileno, que asume en febrero. Entre los nombres aparece también Manuel Pellegrini, técnico del Betis, y un tercero que se mantiene en reserva. Ninguno de ellos ha sido confirmado oficialmente.

Qué busca La Roja después de Córdova

La selección vive una transición tras quedar fuera del Mundial 2026, con Nicolás Córdova como técnico interino. El viernes cayó 1-0 ante Colombia en Cali, con un autogol de Guillermo Maripán, y el martes 17 de noviembre recibe a los cafeteros en el Estadio Nacional, un partido que puede marcar el cierre de su ciclo.

El perfil de Álvarez, entonces, se mide contra esa necesidad: un técnico que pueda tomar un plantel en recambio y darle resultados rápido. Su historial reciente tiene argumentos en ese sentido.

Dos clubes, tres títulos en Chile

Álvarez fue campeón del Campeonato Nacional 2023 con Huachipato. Después dirigió dos temporadas a Universidad de Chile, donde ganó una Copa Chile y una Supercopa, fue subcampeón de la Liga de Primera 2024 y llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, según el repaso de Cooperativa.

Es decir, en tres temporadas consecutivas en el fútbol chileno levantó trofeos con dos planteles muy distintos: uno en Talcahuano y uno de los grandes en Santiago.

Liga de Quito: de sextos a una tanda de penales de la semifinal

Su presente está en Ecuador. Álvarez asumió en Liga de Quito a fines de julio, tras la salida del brasileño Tiago Nunes por malos resultados, con el equipo sexto en la Liga Pro, según EFE. Debutó con un 6-0 sobre Leones del Norte por la Copa Ecuador.

En la Copa Libertadores, su equipo superó los octavos de final y llegó a los cuartos ante Palmeiras, el mismo rival que lo había eliminado en las semifinales de la edición anterior. En la ida, en São Paulo, cayó 1-0 con un cabezazo de Agustín Giay, en un partido en que el chileno Fernando Cornejo fue titular como volante de marca, según El Comercio de Quito.

En la vuelta, en Quito, Liga ganó 3-2 y empató la serie, con 66% de posesión, 13 remates y 10 tiros de esquina. Palmeiras avanzó a semifinales en la definición a penales, según Colombia.com.

Nuestra lectura: el candidato que conoce al jugador chileno

Esta es nuestra lectura, basada en lo informado. Frente a Pellegrini, que hoy dirige en España, Álvarez es el nombre de la terna con el trabajo más reciente en el fútbol chileno: dirigió a la U hasta diciembre de 2025 y conoce de cerca el medio local.

Su paso por Quito agrega otro dato: tomó un equipo irregular a mitad de temporada y en menos de dos meses lo dejó a una tanda de penales de las semifinales del torneo más importante del continente. Para una Roja que necesita resultados pronto, ese tipo de impacto inmediato es justamente lo que se evalúa.

La duda está en el calendario: si la decisión pasa por la nueva dirigencia que asume en febrero, La Roja no tendría técnico definitivo antes de 2027.

Por ahora, el siguiente paso es en cancha: el martes ante Colombia en el Estadio Nacional, en la que puede ser la última noche de Córdova al mando. Sobre ese partido, revisa los números que preocupan a Córdova tras Cali, y el otro nombre que sonó hoy: Marcelo Bielsa.