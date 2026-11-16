La Roja cierra su año este martes 17 de noviembre ante Colombia, a las 20:00 horas, y ya no será en el Estadio Nacional. En la conferencia de prensa de este lunes en Juan Pinto Durán, el gerente de selecciones Felipe Correa confirmó que el amistoso se jugará en el Estadio Monumental, con transmisión de Mega y MegaGO.

Será la revancha del 1-0 que Colombia ganó el viernes en Cali y, además, el primer partido de la selección en suelo chileno en lo que va de 2026.

Del Nacional al Monumental a horas del partido

El cambio de sede se resolvió este mismo lunes. Según Cooperativa, la ANFP y el IND evaluaron en la mañana el césped del recinto de Ñuñoa y la conclusión fue negativa: la cancha no se recuperó tras el cierre de la Teletón, el 7 de noviembre, y no cumplía los estándares para un partido internacional. La ANFP pidió entonces el Monumental a Blanco y Negro, que dio el visto bueno.

“Se tenía que jugar en la mejor cancha posible, en este caso la del Monumental. Espero que la gente nos pueda acompañar. El Estadio Monumental está en óptimas condiciones”, afirmó Correa antes de que hablara el técnico, como detallamos en la nota sobre el cambio de sede.

Cómo llega La Roja: la caída en Cali

El viernes 13, en el Pascual Guerrero, Colombia ganó con un autogol de Guillermo Maripán a los 35 minutos. Esa noche, Nicolás Córdova fue autocrítico con lo físico: “Hasta el gol no nos habían tirado al arco. Físicamente es muy difícil competirle a Colombia; ellos cubren cancha con dos zancadas, nosotros tenemos que meter tres para poder llegar; es así, no es una excusa”, afirmó en la conferencia posterior, según Meganoticias.

Este lunes, el técnico separó lo que quiere sostener de lo que quiere corregir. “Defensivamente se hizo bien, ese es un punto a mantener. Tener mucha más convicción a la hora de atacar y más prestancia de juego a la hora de tener el balón son los puntos a mejorar”, aseguró, en declaraciones recogidas por Cooperativa. El análisis de lo que faltó en ataque está en los números del partido en Cali.

Una sola baja: Diego Ulloa

Córdova contó que los días desde el regreso de Colombia se usaron sobre todo para recuperar energías, y que el partido se prepara entre este lunes y la mañana del martes. “Todos están en condiciones salvo Diego”, precisó sobre el estado del plantel.

El cuerpo médico de la selección informó el sábado que el defensor de Colo Colo fue liberado de la convocatoria por una fractura costal derecha, con un periodo de recuperación que supera los plazos de esta fecha FIFA.

¿El último partido de Córdova?

El amistoso llega en plena transición en el fútbol chileno, a dos días de la elección de la ANFP del jueves 19, como explicamos en nuestra nota sobre Marcelo Bielsa y la elección. Consultado por si será su último partido, Córdova le restó peso al tema.

“Respecto a si es mi último partido o no, no le doy mucha importancia. Como está la situación en la Federación, puede pasar de todo. Estoy a muerte con el proyecto, las juveniles son importantes. Trabajamos para quien esté acá el próximo año, tenga un abanico de jugadores”, afirmó.

También habló del valor de jugar en casa, justo en el primer partido del año ante su gente. “En lo que hemos fallado en Clasificatorias es de local. Cuando se fue a Mundiales era muy importante. Cuando la gente acompaña, se hace un poquito más fácil. Eso también es responsabilidad de nosotros”, reconoció.

Chile vs Colombia: horario, estadio y transmisión

Fecha: martes 17 de noviembre.

martes 17 de noviembre. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Estadio: Monumental David Arellano.

Monumental David Arellano. Transmisión en Chile: Mega y MegaGO.

Mega y MegaGO. Ida: Colombia 1-0 Chile, en Cali.

Lo que viene: el último entrenamiento el martes en la mañana y el cierre del año de La Roja en Macul, con la mirada puesta en la elección del jueves.