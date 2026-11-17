Datos Clave El partido: Barrios (201°) enfrenta al local Franco Roncadelli (221°) en la primera ronda del Challenger de Montevideo, programado cerca de las 20:00 horas. El antecedente: El chileno le ganó 6-4 y 6-2 el 6 de octubre, en la primera ronda del Challenger de Antofagasta. La racha: Desde las semifinales de Curitiba, a comienzos de octubre, no ha pasado de la segunda ronda en cinco torneos.

Tomás Barrios es la principal carta chilena que queda en el Challenger de Montevideo. El chileno, 201° del ranking ATP al inicio del torneo, debuta este martes 17 de noviembre ante el uruguayo Franco Roncadelli (221°), en un partido programado cerca de las 20:00 horas de Chile según el orden de juego.

Llega después de la eliminación de Nicolás Jarry, que cayó el lunes ante Matheus Pucinelli de Almeida, y con la idea de cerrar la temporada sumando puntos, como anticipaba Cooperativa al conocerse el cuadro.

Un rival conocido: el 6-4 y 6-2 de Antofagasta

Barrios y Roncadelli se enfrentaron hace apenas seis semanas. Fue el 6 de octubre, en la primera ronda del Challenger de Antofagasta, y el chileno ganó en sets corridos por 6-4 y 6-2, según el registro de partidos de Tennis Explorer.

Esta vez el escenario cambia: Roncadelli juega en casa, en el torneo de su ciudad. Si Barrios repite el resultado, en la segunda ronda enfrentará al ganador del duelo entre los argentinos Francisco Comesaña (135°) y Juan Manuel La Serna (216°).

El año de Barrios en números

El registro de Tennis Explorer, que incluye las clasificaciones, muestra que Barrios suma 31 triunfos y 33 derrotas en 2026, con 19 victorias y 23 derrotas en arcilla. Su mejor ranking histórico es el 93° del mundo.

El último tramo de la temporada partió bien. En el Challenger de Curitiba, a fines de septiembre, llegó a semifinales tras ganarle a Pucinelli en cuartos, y perdió en tres sets con Justo. Desde ahí, estos fueron sus resultados:

Antofagasta: le ganó a Roncadelli y cayó en octavos ante Tobón en tres sets, los dos últimos en tie break.

le ganó a Roncadelli y cayó en octavos ante Tobón en tres sets, los dos últimos en tie break. Cali: perdió en primera ronda con Nicolás Jarry, en tres sets.

perdió en primera ronda con Nicolás Jarry, en tres sets. Guayaquil: superó a Estévez y cayó en octavos con Aguilar Cardozo.

superó a Estévez y cayó en octavos con Aguilar Cardozo. Costa do Sauípe: le ganó a Rocha y perdió en octavos con Lautaro Midón, por 7-5 en el tercer set.

le ganó a Rocha y perdió en octavos con Lautaro Midón, por 7-5 en el tercer set. Lima: cayó en primera ronda ante Juan Pablo Varillas, en tres sets.

Nuestra lectura: el debut no es el problema, la segunda ronda sí

Esta es nuestra lectura, a partir de esos resultados. Desde Curitiba, Barrios suma tres triunfos y cinco derrotas, pero el patrón dice más que el balance: en las tres ocasiones en que superó su debut, se despidió en el partido siguiente, y dos de esas derrotas fueron por márgenes mínimos, con dos tie breaks perdidos ante Tobón y por 7-5 en el tercer set ante Midón.

Por eso Montevideo plantea una prueba doble. El antecedente ante Roncadelli lo pone como favorito en el debut, pero el examen real sería después, ante Comesaña, el mejor ranqueado de sus posibles rivales, o ante La Serna. Pasar esa segunda ronda le daría al chileno su mejor resultado desde las semifinales de Curitiba.

Los otros chilenos en Montevideo

Matías Soto juega más temprano su primera ronda ante el argentino Alex Barrena, y si gana podría cruzarse con el máximo favorito, Camilo Ugo Carabelli. Jarry, en cambio, ya está fuera tras su derrota del lunes. Para el cuadro completo de los chilenos, revisa la previa del torneo.

Lo que viene

Barrios juega este martes en la noche ante Roncadelli. Si avanza, su partido de segunda ronda se programaría entre el miércoles y el jueves, según el orden de juego que publique la organización.