Datos Clave Resultado: Matheus Pucinelli de Almeida venció 6-4 y 6-4 a Jarry en la primera ronda del Challenger de Montevideo. La racha: Es su cuarta derrota consecutiva en un cuadro principal y la segunda ante el brasileño en menos de un mes. El dato: En 2026, Jarry suma siete triunfos y siete derrotas en arcilla, y ninguna victoria en cinco partidos en cancha dura.

Nicolás Jarry no pudo tomarse revancha. El chileno, 751° del ranking ATP y con invitación al cuadro principal, cayó este lunes 16 de noviembre por 6-4 y 6-4 ante el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (218°) en la primera ronda del Challenger de Montevideo, el mismo rival que lo había eliminado en octubre en Cali.

La derrota extiende un momento difícil: según el sitio especializado Canal Tenis, fue su cuarta caída seguida en un cuadro principal. Y deja una pregunta para el cierre de su temporada, que el propio Jarry diseñó en torno a la arcilla.

Dos quiebres bastaron para Pucinelli

El partido se jugó en el último turno de la cancha central y se definió temprano en cada set. En el primero, Jarry perdió su segundo juego de servicio y Pucinelli, firme con su saque, levantó dos bolas de quiebre para escaparse 3-1. El brasileño sostuvo la ventaja y cerró la manga 6-4 en 53 minutos.

El segundo set siguió el mismo guion. Pucinelli quebró en el tercer juego y se puso 3-1. Jarry tuvo su mejor momento en el séptimo, cuando salvó dos bolas de quiebre para seguir en carrera, pero nunca encontró la forma de romper el saque rival, y el brasileño selló otro 6-4.

Pucinelli llegaba a Montevideo como campeón del Challenger de Cali. Con este triunfo, el historial entre ambos queda 4-1 a favor del brasileño, según los registros de Canal Tenis.

Lo que se esperaba de Montevideo

Jarry llegó a Uruguay con un objetivo claro: sumar puntos en el cierre del año. Según detallamos tras su paso por Lima, viene de ganar dos partidos de clasificación en el Challenger peruano, lo que le valió cuatro puntos y un salto de 39 lugares, del 790° al 751°, como contamos en la nota sobre su ruta para cerrar 2026.

Esa ruta pasaba por Montevideo, seguía con el Challenger de Bogotá desde el 30 de noviembre y terminaba en el de La Paz, del 7 al 13 de diciembre. En los dos últimos aún no está claro si entrará con invitación o por la clasificación. Y dejó fuera el Challenger de Temuco, en cancha dura, para seguir en arcilla.

Los números de Jarry en 2026

El registro de partidos de Tennis Explorer, que incluye las clasificaciones, muestra que Jarry suma siete triunfos y doce derrotas en 2026. El reparto por superficie es llamativo:

Arcilla: siete triunfos y siete derrotas.

siete triunfos y siete derrotas. Cancha dura: cinco partidos y cinco derrotas, entre Canberra, la clasificación del Abierto de Australia, Indian Wells, Cap Cana y Miami.

cinco partidos y cinco derrotas, entre Canberra, la clasificación del Abierto de Australia, Indian Wells, Cap Cana y Miami. Desde su regreso: volvió a competir el 20 de octubre en Cali, tras no jugar desde mediados de abril, y desde entonces suma tres triunfos y cuatro derrotas.

De esos tres triunfos recientes, dos fueron en la clasificación de Lima. En cuadros principales, su única victoria desde el regreso fue ante el chileno Tomás Barrios en la primera ronda de Cali. Después perdió con Pucinelli en Cali, con Hugo Dellien en Guayaquil, con Nikolás Sánchez Izquierdo en Lima, en tres sets, y ahora otra vez con Pucinelli.

Nuestra lectura: la arcilla le da razón, el cuadro principal todavía no

Esta es nuestra lectura, a partir de los datos publicados. Los números respaldan la decisión de saltarse Temuco: todas las victorias de Jarry en 2026 llegaron en arcilla, y en cancha dura no ganó un solo partido. El problema está en otro lado. En cuadros principales, frente a rivales mucho mejor ubicados en el ranking, el chileno ganó uno de cinco partidos desde su vuelta, y esa victoria fue ante un compatriota.

El contraste con Lima es la clave. Ahí, obligado a jugar la clasificación, ganó dos partidos y subió 39 puestos. En Montevideo, con la invitación directa, se fue sin victorias. Si en Bogotá y La Paz no consigue invitación, la clasificación puede ser menos castigo de lo que parece: a su ranking actual, cada partido ganado vale lugares, y es justamente donde este año ha sabido ganar.

Qué viene para Jarry y los chilenos en Montevideo

Jarry tiene ahora dos semanas hasta Bogotá. En Montevideo siguen en carrera dos chilenos: Matías Soto enfrenta este martes al argentino Alex Barrena y Tomás Barrios debuta ante el local Franco Roncadelli. Antes del partido, en Al Aire Libre repasamos lo que estaba en juego en su debut.