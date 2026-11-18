Datos Clave El resultado: Franco Roncadelli (222°) venció a Tomás Barrios (203°) por 6-3 y 6-3 en una hora y 53 minutos. El antecedente: En 2025, en el mismo torneo, el chileno le había ganado por el mismo marcador en el camino a los cuartos de final. El balance: Desde las semifinales de Curitiba, Barrios suma tres triunfos y seis derrotas en seis torneos.

Tomás Barrios se despidió en su estreno del Challenger de Montevideo. El chillanejo, 203° del ranking ATP, cayó la noche de este martes 17 de noviembre ante el uruguayo Franco Roncadelli (222°) por 6-3 y 6-3, en una hora y 53 minutos. Con su eliminación, el torneo uruguayo se quedó sin chilenos, luego de las derrotas de Matías Soto y Nicolás Jarry en sus debuts.

La derrota tiene un sabor especial: es el mismo marcador con el que Barrios le había ganado a Roncadelli en Montevideo hace un año, pero ahora al revés.

Un partido cuesta arriba desde el primer set

Según el relato de Cooperativa, el chileno se mostró errático durante todo el encuentro. Perdió su saque rápidamente en el primer set y, aunque recuperó el quiebre en el quinto juego, volvió a ceder el servicio en el siguiente tras un game largo, y Roncadelli cerró el parcial por 6-3.

En el segundo set, Barrios respondió a un quiebre en el tercer juego, pero recibió dos más. Cuando parecía reaccionar con un rompimiento en el noveno game, el uruguayo le volvió a quitar el saque de inmediato para sellar el triunfo. El chileno llegaba, además, con dos derrotas seguidas en el circuito.

Lo que se esperaba: un rival al que ya conocía

En la previa, el antecedente jugaba a favor de Barrios. Como contamos en la antesala del partido, el chileno le había ganado a Roncadelli por 6-4 y 6-2 el 6 de octubre, en la primera ronda del Challenger de Antofagasta.

Y en noviembre de 2025, en este mismo torneo, Barrios llegó con siete triunfos seguidos tras ser campeón en el Challenger de Lima y venció al uruguayo por doble 6-3 para meterse entre los ocho mejores, según registró La Tercera. Entonces era 111° del mundo y Roncadelli, 366°.

Los números de un cierre de año difícil

Desde las semifinales de Curitiba, a comienzos de octubre, Barrios encadenó estos resultados: triunfo y derrota en Antofagasta, derrota en el debut en Cali, triunfo y derrota en Guayaquil y en Costa do Sauípe, y caídas en primera ronda en Lima y ahora en Montevideo. Son tres victorias y seis derrotas.

En el ranking, la caída ya se sintió. El 9 de noviembre bajó 37 lugares hasta el 191°, según Cooperativa, y el lunes 16 retrocedió otros 12 puestos hasta el 203°. Su mejor clasificación histórica es el 93° del mundo.

Nuestra lectura: el calendario de 2025 le pasa la cuenta

Esta es nuestra lectura, a partir de esos resultados. Barrios no solo pierde partidos: está perdiendo, semana a semana, los puntos de su mejor tramo de 2025. La caída del 9 de noviembre llegó al cumplirse un año de su título en Lima, cuyos puntos salieron de su cuenta, y en la edición 2026 de ese torneo cayó en primera ronda. Ahora le ocurre algo parecido en Montevideo, donde en 2025 había llegado a los cuartos de final, por lo que la próxima actualización del ranking difícilmente lo encontrará mejor ubicado.

El contraste con hace un año es claro: entonces llegaba con siete triunfos al hilo y hoy acumula tres derrotas consecutivas.

Chile ya no tiene representantes en Montevideo. Como también contamos, Jarry cayó el lunes ante Pucinelli, y el próximo ranking ATP, que se publica el lunes 23 de noviembre, dirá cuánto le costó a Barrios esta semana.