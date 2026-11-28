Italia jugará este domingo 29 de noviembre la final de la Copa Davis en Bolonia y, desde Chile, el dato tiene un eco especial. Es el mismo país que en diciembre de 1976 le ganó al equipo chileno la única final de su historia en el torneo, en el Estadio Nacional, y que ahora va por su cuarta corona consecutiva, cerca de cumplirse 50 años de aquella serie.

El equipo de Filippo Volandri se metió en la definición el viernes 27 de noviembre tras vencer 2-1 a República Checa: Lorenzo Musetti ganó su single ante Jakub Menšík por 6-3 y 6-4, Jiří Lehečka igualó ante Flavio Cobolli y el dobles de Musetti y Andrea Vavassori cerró la serie por 3-6, 6-1 y 7-6(4). Su rival saldrá de la semifinal de este sábado entre Gran Bretaña y España, el equipo de Rafael Jódar, el verdugo de Tabilo.

La final de 1976: cuatro puntos para Italia y uno para Prajoux

La final se jugó entre el 17 y el 19 de diciembre de 1976, sobre arcilla, en el Estadio Nacional de Santiago. Italia ganó 4-1 y levantó así su primera Ensaladera de Plata.

El primer día marcó la serie. Jaime Fillol cayó ante Corrado Barazzutti por 5-7, 6-4, 5-7 y 1-6, y Patricio Cornejo perdió ante Adriano Panatta por 6-3, 6-1 y 6-3. En el dobles, la pareja de Cornejo y Fillol se quedó con el primer set ante Paolo Bertolucci y Panatta, pero terminó perdiendo por 6-3, 2-6, 7-9 y 3-6, lo que dejó la serie sentenciada.

El último día dejó dos postales distintas. Fillol volvió a caer, esta vez ante Panatta, en un partido estrecho que se cerró 6-8, 4-6, 6-3 y 8-10. El único punto chileno lo puso Belus Prajoux, que derrotó a Tonino Zugarelli por 6-4, 6-3 y 6-2.

Una final que llegó sin jugar la semifinal

El camino de Chile a esa definición tuvo un capítulo fuera de la cancha. La semifinal ante la Unión Soviética nunca se disputó: el equipo soviético se negó a viajar a Chile por su oposición a la dictadura de Augusto Pinochet, la serie se dio por ganada a Chile y la Unión Soviética fue suspendida de la Copa Davis por dos años. Italia, en tanto, había eliminado a Australia por 3-2 en Roma.

De 47 años de espera a tres coronas seguidas

Para Italia, aquel título en Santiago fue el comienzo de una larga espera. Perdió las finales de 1977, 1979, 1980 y 1998, y recién volvió a ganar la Copa Davis en 2023, ante Australia en Málaga. Desde entonces no ha soltado el trofeo: repitió en 2024 ante Países Bajos y en 2025 ante España, ya en Bolonia, en las tres finales por 2-0.

Si gana este domingo, sumará su quinto título y el cuarto consecutivo. Chile, en cambio, sigue con la final de 1976 como su techo en la competencia.

Nuestra lectura: la vara que dejó la generación de Fillol

A nuestro juicio, lo que Italia muestra hoy explica también por qué esa final pesa tanto en Chile. Al equipo italiano le tomó 47 años volver a ser campeón; Chile, que llegó a la final con Fillol, Cornejo y Prajoux, nunca volvió a esa instancia, ni siquiera en los años de Marcelo Ríos, Fernando González y Nicolás Massú. Medio siglo después, ese partido sigue siendo la referencia de cualquier proyecto chileno en la Copa Davis.

Hoy el equipo nacional depende de Alejandro Tabilo, el único chileno dentro del top 200, que prepara su temporada 2027 con la mira puesta en ser cabeza de serie en el Abierto de Australia. La final de Bolonia, en tanto, se juega este domingo.