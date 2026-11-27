Datos Clave Bolonia: Rafael Jódar le ganó 2-6, 6-0 y 6-1 a Jurij Rodionov y selló el 2-0 de España sobre Austria en cuartos de final. Ante Chile: El madrileño debutó en la Davis en septiembre en Santiago con un 6-0 y 6-2 sobre Cristian Garin. Tabilo: Jódar domina el historial ante el chileno por cuatro triunfos a uno, con victorias en Basilea y París.

Rafael Jódar volvió a aparecer en una semana clave del tenis. El español de 20 años, que esta temporada se convirtió en el rival más incómodo de Alejandro Tabilo, remontó este jueves ante el austriaco Jurij Rodionov y le dio a España el paso a las semifinales de la Copa Davis en Bolonia, donde el sábado enfrentará a Gran Bretaña.

Para el tenis chileno, el nombre no es nuevo. Jódar fue el mismo que en septiembre, en Santiago, abrió el camino de España hacia esta Final 8 a costa del equipo de Chile.

Un set en contra y 12 juegos ganados de 13

Con Carlos Alcaraz reservado para un eventual dobles que no hizo falta, Jódar asumió el peso de los singles. Daniel Mérida ya había puesto el 1-0 con un doble 6-4 sobre Joel Schwaerzler, y el madrileño entró a cerrar la serie.

El arranque fue malo: perdió el primer set por 2-6. Desde ahí, el partido cambió por completo. Jódar se quedó con el segundo por 6-0 y el tercero por 6-1, es decir, ganó 12 de los últimos 13 juegos, en poco más de una hora y media de partido, según el reporte de Cooperativa.

España, capitaneada por David Ferrer, llega a semifinales por segundo año seguido y va por su séptima Ensaladera, la primera desde 2019. El año pasado perdió la final ante Italia. El duelo con Gran Bretaña será este sábado 28 de noviembre desde las 12:00 horas de Chile, con transmisión de DSports y DGO, informó BioBioChile.

Cuatro triunfos en cinco partidos ante Tabilo

El historial con Tabilo explica por qué Jódar se ganó el apodo de verdugo en la prensa chilena. El zurdo ganó el primer cruce, en marzo en Indian Wells, por 6-1 y 6-2. Desde entonces, el español se impuso en los cuatro siguientes, los dos últimos en una misma semana de otoño europeo: Basilea y la primera ronda del Masters 1.000 de París, donde lo venció por 6-2 y 6-3, como se puede revisar en nuestra nota de esa derrota.

La diferencia también está en el ranking. Jódar, que según la ATP alcanzó el 11° lugar del mundo esta temporada, entró al top 20 en 2026. Tabilo, número 31 del ranking ATP, es hoy la primera raqueta chilena y su mejor ubicación histórica es el 19° puesto, alcanzado en julio de 2024.

Santiago, septiembre: el día que Jódar le cerró la puerta a Chile

La serie de la segunda ronda de las Qualifiers, jugada en Santiago el 19 y 20 de septiembre, fue el debut de Jódar en la Copa Davis. Le ganó 6-0 y 6-2 a Cristian Garin y, junto con el triunfo de Mérida sobre Tabilo por 5-7, 6-3 y 6-3, dejó a España 2-0 arriba tras la primera jornada, según el resumen de la ATP. Ese fin de semana, España se quedó con el boleto a la Final 8 de Bolonia.

Chile, en cambio, mantuvo la categoría y jugará la primera ronda de las Qualifiers entre el 5 y el 7 de febrero de 2027. El rival saldrá de un sorteo que se realizará en noviembre, tras la final de esta edición, de acuerdo con lo publicado por Emol. Los escenarios posibles los repasamos en los posibles rivales de Chile para 2027.

Qué dice Jódar del techo de Tabilo

Esta es nuestra lectura, a partir de los resultados. Tabilo cerró 2026 entre los mejores 31 del mundo, con final en el ATP 500 de Río de Janeiro y octavos de final en Roland Garros. Pero ante Jódar, uno de los jóvenes que este año se metieron en el top 20, el chileno perdió las cuatro veces que se cruzaron después de marzo. Si quiere volver a su mejor ranking, ese tipo de partido es el que tiene pendiente.

Para Chile, el dato tiene otra lectura: el equipo que lo dejó sin Final 8 está a dos triunfos del título. Antes del sorteo de febrero, el tenis chileno mirará el sábado a Bolonia, donde Jódar puede volver a ser protagonista.