Datos Clave Bolonia: Italia superó 2-1 a Corea del Sur y enfrentará a Chequia en semifinales del Final 8, el viernes a las 12:00 horas de Chile. El recuerdo: En diciembre de 1976, Italia le ganó 4-1 a Chile en el Estadio Nacional la única final de Copa Davis que ha jugado el tenis chileno. Chile hoy: El equipo de Nicolás Massú espera el sorteo de su rival para los Qualifiers del 5 al 7 de febrero de 2027.

Italia sufrió, pero ya está en semifinales del Final 8 de la Copa Davis. El anfitrión venció este miércoles 25 de noviembre a Corea del Sur en Bolonia, tras una serie que se fue al dobles, y el viernes 27 enfrentará a Chequia a las 12:00 horas de Chile. Para el hincha chileno, la camiseta azul despierta un recuerdo que cumple medio siglo: Italia fue el rival de la única final de Copa Davis que ha disputado Chile, en diciembre de 1976.

Un dobles salvó a Italia en Bolonia

La serie se le complicó al dueño de casa más de lo previsto. Lorenzo Musetti abrió con triunfo ante Hong Seong-chan, pero Flavio Cobolli cayó en casi tres horas frente a Kwon Soonwoo, número 139 del ranking ATP, y obligó a jugar el tercer punto.

En el dobles, Matteo Berrettini y Andrea Vavassori se impusieron a Kwon y Hyeon Chung y sellaron el paso de un equipo que, sin Jannik Sinner por segundo año consecutivo, busca extender su racha como campeón de las tres últimas ediciones.

Diciembre de 1976: la final del Estadio Nacional

Chile llegó a esa final con el capitán Luis Ayala y un equipo formado por Jaime Fillol, Patricio Cornejo, Belus Prajoux, Álvaro Fillol y un joven Hans Gildemeister. El camino tuvo un atajo político: la Unión Soviética se negó a viajar a Santiago para jugar la semifinal interzonal, en rechazo a la dictadura de Augusto Pinochet, y Chile avanzó sin jugar.

Italia, capitaneada por Nicola Pietrangeli, viajó con Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci y Antonio Zugarelli. La serie se jugó del 17 al 19 de diciembre en arcilla, en el court central del Estadio Nacional, ante un público que soñaba con la Ensaladera de Plata.

Viernes 17: Barazzutti venció a Jaime Fillol por 7-5, 4-6, 7-5 y 6-1, y Panatta le ganó a Cornejo por 6-3, 6-1 y 6-3.

Barazzutti venció a Jaime Fillol por 7-5, 4-6, 7-5 y 6-1, y Panatta le ganó a Cornejo por 6-3, 6-1 y 6-3. Sábado 18: Panatta y Bertolucci derrotaron a Cornejo y Fillol por 3-6, 6-2, 9-7 y 6-3, y le dieron el título a Italia.

Panatta y Bertolucci derrotaron a Cornejo y Fillol por 3-6, 6-2, 9-7 y 6-3, y le dieron el título a Italia. Domingo 19: Panatta superó a Fillol y Prajoux, que reemplazó a Cornejo tras un problema cardíaco de madrugada, venció a Zugarelli por 6-4, 6-3 y 6-2 para el 4-1 final.

Las camisetas rojas que nadie vio

En Italia, la final abrió un debate de meses sobre si el equipo debía viajar a un país bajo dictadura y a un estadio que había sido centro de detención tras el golpe de 1973. Según reconstruyó el diario italiano Il Post, el sábado del dobles Panatta propuso que él y Bertolucci salieran con camisetas rojas en los primeros sets, el color de los pañuelos con que las mujeres chilenas denunciaban la desaparición de sus familiares.

El gesto pasó casi inadvertido en su momento. Años después, Panatta lo resumió así, en declaraciones traducidas por Al Aire Libre: “Si nadie entendió, fue grave; si alguien entendió e hizo como si nada, fue todavía más grave”. La historia volvió a circular casi tres décadas más tarde gracias al documental La maglietta rossa.

Medio siglo después, Chile mira el bolillero

Nuestra lectura: aquel 1976 sigue siendo la cima del tenis chileno por equipos, y que Italia defienda su reinado justo en el aniversario 50 le da a este Final 8 un eco especial en Santiago. Para Italia fue el comienzo de una historia que hoy la tiene como la potencia del torneo; para Chile, la vara con la que se mide cada generación.

La actual, la de Nicolás Massú, jugará la primera ronda de los Qualifiers entre el 5 y el 7 de febrero de 2027. El rival saldrá de un sorteo previsto para después del Final 8, como explicamos en los posibles rivales de Chile y en la previa del Final 8. Si quieres revivir la final completa, repasa el año en que Chile rozó la Ensaladera.

Lo próximo para Italia es Chequia, el viernes a las 12:00 horas de Chile. La final del Final 8 se jugará el domingo 29 de noviembre.