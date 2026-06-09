Nicolás Massú tiene una nueva oportunidad en el circuito de la ATP: el doble medallista olímpico nacional comienza a trabajar con una de las figuras del tenis internacional, con el que espera repetir éxitos como los tuvo con Dominic Thiem y en menor medida con Huber Hurkacz, los dos pupilos que ha tenido en el máximo nivel de este deporte.

Su nuevo discípulo es el argentino Francisco Cerúndolo, actual 27° del mundo, y segundo mejor jugador de Sudamérica en el ranking de la ATP, lo que significa que se trata de un jugador que predomina en este deporte, por lo que es una gran chance de seguir avanzando en su carrera como entrenador.

¿Cuándo debuta Nicolás Massú con Francisco Cerundolo?

El primer torneo en el que Nicolás Massú será parte del equipo de Francisco Cerundolo será el ATP 500 de Queen’s, el que se disputará entre el próximo lunes 15 y el domingo 21 de junio en Londres, en la superficie de pasto.

Aún no está claro si Massú será el entrenador principal o secundario de Cerundolo, ya que permanecerá quien hasta el momento había sido el coach protagonista, como lo es el uruguayo Pablo Cuevas.

¿Cómo le ha ido a Nicolás Massú como entrenador?

Nicolás Massú ha tenido un exitoso proceso como entrenador: lo mejor fue llevado a cabo con el austriaco Dominic Thiem, con el que ganó un título de Grand Slam en el US Open 2020. Ademas, llegó a dos finales en Roland Garros en 2018 y 2019.

Con Hubert Hurkacz no pudo repetir las hazañas entre 2025 y 2026, aunque igualmente le dejó nuevos recursos para desempeñarse, principalmente en la arcilla.

También estuvo trabajando con la checa Linda Fruhvirtova, a quien llevó a ganar su primer partido en un major en Australia en 2024.

No obstante, lejos donde ha generado mayor impacto en como coach ha sido en su rol como capitán del equipo chileno de Copa Davis. Desde 2013 a la fecha llevó a sus jugadores de disputar la Zona Americana II al Grupo Mundial de la Copa Davis, jugando en dos ocasiones las Finales.