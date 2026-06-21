Datos Clave Massú vuelve al ruedo: El vampiro asumió recientemente la banca de una gran promesa sudamericana del circuito. Éxitos en una semana: En el primer torneo que guió al tenista, Massú logró coronarse como campeón. El palmarés como técncio: Massú abrocha su séptimo título como banca técnica en el circuito ATP.

La historia de Nicolás Massú en el circuito ATP volvió a recobrar vida durante la última semana, ya que el medallista olímpico, que actualmente es entrenador de Chile en la Copa Davis, apostó por acompañar al argentino Francisco Cerundolo en el inicio de las competencias en la superficie de pasto camino al tercer Grand Slam del deporte, Wimbledon.

Con pasos por las bancas de Dominic Thiem y Huber Hurkacz, Massú tenía la misión de potenciar el juego del trasandino en el ATP 500 de Queen ‘s, quien ya es n°27 en el ránking ATP. El tenista trasandino junto al chileno comenzaron su camino juntos el pasado 15 de junio en la competencia, y durante esta jornada hicieron historia para ambas carreras.

Massú guía a Cerundolo al título

Francisco Cerundolo tuvo que enfrentar al estadounidense Tommy Paul en la gran final del ATP 500 de Queen ‘s. Para el argentino era el encuentro más importante de su carrera, ya que nunca había disputado una final de esta magnitud, y solo contaba con cuatro títulos en su palmarés, donde ostenta cuatro ATP 250.

A pesar de que solo fueran encuentros al mejor de tres sets, el partido tuvo una duración de 3 horas exactas, un maratón para cualquier tenista en aquella categoría. Para la alegría del argentino y de Nicolás Massú, Cerundolo remontó el juego y se impuso por 6-7 (4) / 6-4 / 6-3 ante el norteamericano, y selló su mejor triunfo en su carrera, a una semana de haber contratado al histórico tenista nacional para su banca técnica.

Con esta victoria, Cerundolo trepará hasta el puesto 21° del ránking ATP, y competirá en el ATP 250 de Eastbourne, donde seguirá su preparación junto a Nicolás Massú de cara a Wimbledon, el tercer Grand Slam del tenis.

El pálmares de Massú como técnico

Como ya fue mencionado, Nicolás Massú pasa por su tercera travesía como entrenador personal de algún jugador del circuito ATP. En la primera ocasión fue guía del austriaco Dominic Thiem entre los años 2019 y 2023, en la que fue su época dorada en el tenis. Thiem cosechó junto a Massú seís títulos, donde destaca el US Open del año 2020, el Masters 1000 de Indian Wells, donde derrotó a la leyenda Roger Federer, y cuatro ATP 500.

Del año 2024 al 2026, Massú fue coach del polaco Hubert Hurkacz, el cualo no consiguió galardones, pero tuvo un incremento en su nivel de juego. Ya en el presente, el “Vampiro” se hizo cargo de la banca de Francisco Cerundolo, y en una semana cosechó su primer ATP 500. En total, Massú ostenta siete títulos como banca en el circuito ATP.