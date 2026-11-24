Datos Clave Bolonia: El Final 8 de la Copa Davis se juega del martes 24 al domingo 29 de noviembre y parte hoy a las 12:00 horas de Chile con Chequia vs Canadá. Chile: El equipo de Nicolás Massú juega la primera ronda de los Qualifiers 2027 entre el 5 y el 7 de febrero. El verdugo: España, que barrió 4-0 a Chile en septiembre, debuta el jueves ante Austria.

La Copa Davis entra en su semana decisiva y Chile la sigue desde lejos, pero con un ojo puesto en su propio futuro. Este martes 24 de noviembre arranca en Bolonia el Final 8 de 2026, el torneo que definirá al campeón del mundo, y su cierre abre la cuenta regresiva para el sorteo que le dará a la Selección Chilena de Nicolás Massú su rival para la serie de febrero de 2027.

Entre los ocho equipos que pelean el título en Italia está España, el mismo que eliminó a Chile en el Estadio Nacional hace dos meses. Ese recuerdo y el bolillero que viene le dan a esta semana un interés extra para el hincha del tenis chileno.

El calendario del Final 8, en hora de Chile

Según el calendario oficial publicado por la Copa Davis, las series se juegan en Bolonia con este orden. Los horarios están convertidos desde la hora de Europa central, cuatro horas por delante de Chile.

Martes 24, 12:00 horas: Chequia vs Canadá (cuartos de final).

Chequia vs Canadá (cuartos de final). Miércoles 25, 12:00 horas: Italia vs Corea del Sur (cuartos de final).

Italia vs Corea del Sur (cuartos de final). Jueves 26, 06:00 horas: Gran Bretaña vs Alemania (cuartos de final).

Gran Bretaña vs Alemania (cuartos de final). Jueves 26, no antes de las 13:00 horas: Austria vs España (cuartos de final).

Austria vs España (cuartos de final). Viernes 27, 12:00 horas: primera semifinal.

primera semifinal. Sábado 28, 08:00 horas: segunda semifinal.

segunda semifinal. Domingo 29, 11:00 horas: final.

Italia llega como anfitriona y como campeona de las tres últimas ediciones. Corea del Sur debuta en esta instancia. Cada serie se define en tres partidos: dos singles y un dobles.

España, el equipo que barrió a Chile en el Nacional

La ruta de los españoles a Bolonia pasó por Santiago. En septiembre, por la segunda ronda de los Qualifiers, España ganó 4-0 en el Court Central Anita Lizana y dejó a Chile sin ningún punto, como contamos en la crónica de esa eliminación.

El primer día marcó la serie. Daniel Mérida le ganó a Alejandro Tabilo por 5-7, 6-3 y 6-3, y Rafael Jódar superó a Cristian Garin por 6-0 y 6-2. Al día siguiente, Pedro Martínez y Jaume Munar vencieron por 6-0 y 6-3 a Tabilo y Tomás Barrios en el dobles, y Martín Landaluce cerró ante Matías Soto.

En Bolonia, el equipo español sube un escalón. La Federación Española de Tenis citó a Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers, con David Ferrer como capitán, en busca de la séptima Copa Davis de su historia. Su prueba inicial es Austria, el jueves en la sesión de la tarde, y si gana jugará la segunda semifinal el sábado ante el vencedor de Gran Bretaña y Alemania.

Qué espera a Chile en febrero

Pese a la derrota, Chile mantuvo su lugar en el Grupo Mundial y tiene asegurado un cupo en la primera ronda de los Qualifiers 2027, que se jugará entre el 5 y el 7 de febrero, después del Abierto de Australia. El rival y la condición de local o visitante saldrán de un sorteo que, según informó Emol en septiembre, estaba previsto para noviembre.

Ese mismo medio situaba a Chile en el puesto 14 del ranking mundial de la Copa Davis, una ubicación que proyectaba al equipo como cabeza de serie. En la lista de posibles rivales incluía a selecciones que esta semana juegan en Bolonia, a los perdedores de la segunda ronda de los Qualifiers, como Estados Unidos, Croacia, Ecuador, India, Francia y Bélgica, y a los ganadores de los play-offs del Grupo Mundial I. Ya revisamos ese abanico en nuestra nota sobre los posibles rivales de Chile.

El camino es exigente. Para llegar al Final 8 de 2027, Chile debe ganar dos series, la de febrero y otra en septiembre. Si pierde en febrero, irá a la repesca del Grupo Mundial I en septiembre para defender la categoría.

Nuestra lectura: el sorteo pesa tanto como la raqueta

Esta es nuestra lectura de los datos: la serie de febrero llega en un momento delicado para el tenis chileno. Como repasamos en el balance del ranking ATP de este lunes, Tabilo, 31°, es el único chileno dentro del top 200, con Barrios 203° y Garin 254°.

Con esa diferencia entre el número uno y el resto, el sorteo puede valer tanto como el estado de forma. Ser cabeza de serie, si se confirma, ayudaría a evitar a los cabezas de serie más fuertes del cuadro, y jugar de local en arcilla sería el otro factor a favor. Las dos respuestas llegarán después de que Bolonia corone a su campeón el domingo 29.