Datos Clave Confirmado: Alejandro Tabilo es el segundo nombre del Chile Open 2027, tras el italiano Luciano Darderi. Cuándo: Del sábado 20 al domingo 28 de febrero, en arcilla, en San Carlos de Apoquindo. Entradas: Preventa para clientes BCI Seguros desde el martes 17 de noviembre y venta general desde el viernes 20.

Alejandro Tabilo estará en el Chile Open 2027. La organización confirmó este lunes 16 de noviembre al zurdo, actual número 31 del ranking ATP y primera raqueta nacional, como el segundo jugador del cuadro, después del italiano Luciano Darderi, campeón vigente.

El torneo, el más importante del tenis en suelo chileno, se jugará del 20 al 28 de febrero en el Club Deportivo Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo. Para Tabilo será su octava participación consecutiva: no se ha perdido ninguna edición desde 2020.

Siete ediciones en Santiago: así le ha ido a Tabilo

El historial del chileno en el Chile Open tiene un punto alto claro y varias deudas. Estos son sus mejores resultados en San Carlos, según los registros del torneo:

2022: semifinales, su primera gran campaña ante el público local.

semifinales, su primera gran campaña ante el público local. 2024: final, su mejor resultado. Cayó ante el argentino Sebastián Báez por 3-6, 6-0 y 6-4, después de ganar el primer set.

final, su mejor resultado. Cayó ante el argentino Sebastián Báez por 3-6, 6-0 y 6-4, después de ganar el primer set. 2025: llegó como uno de los preclasificados y se despidió en segunda ronda.

llegó como uno de los preclasificados y se despidió en segunda ronda. 2026: otra vez cabeza de serie, alcanzó los cuartos de final. El título se lo llevó Darderi, que venció en la final al alemán Yannick Hanfmann por 7-6 (8-6) y 7-5.

Dicho de otro modo: en las dos últimas ediciones Tabilo llegó con la etiqueta de favorito local y no pudo repetir la final de 2024.

El Tabilo que llega en 2027

Lo que cambió es el contexto. El chileno cerró una temporada 2026 con resultados de peso en el circuito: fue finalista del ATP 500 de Río de Janeiro, llegó a los octavos de final de Roland Garros y a la tercera ronda del US Open.

En el cierre del año sumó otra semifinal, en el ATP 250 de Estocolmo, donde cayó ante el argentino Thiago Agustín Tirante en dos sets ajustados, luego de superar a Lorenzo Sonego y Alex Michelsen, como contamos en la crónica de su triunfo ante Sonego.

Con el número 31 del mundo, Tabilo es hoy el chileno mejor ubicado en el ranking. Su techo histórico es el puesto 19, que alcanzó en julio de 2024, el mismo año de su final en Santiago.

Quién más está confirmado

Por ahora, el cuadro del Chile Open 2027 tiene dos nombres. El primero fue Darderi, actual 21° del ranking ATP, que defenderá en San Carlos el título conseguido en febrero pasado. El segundo es Tabilo. La organización irá sumando jugadores en las próximas semanas.

Para los hinchas que quieran asegurar su lugar, el calendario de venta ya está fijado:

Preventa: desde el martes 17 de noviembre, exclusiva para clientes BCI Seguros.

desde el martes 17 de noviembre, exclusiva para clientes BCI Seguros. Venta general: desde el viernes 20 de noviembre, a partir del mediodía, a través de Ticketmaster.

Qué significa para Tabilo

Esta es nuestra lectura, basada en los resultados del torneo: el Chile Open es la gran cita local del zurdo y también una cuenta pendiente. Llega con un ranking parecido al de 2024, cuando alcanzó la final, pero en las dos ediciones siguientes no pudo pasar de cuartos pese a ser preclasificado. Con un 2026 de finales y semifinales en torneos más grandes, el desafío en San Carlos ya no es competir, sino dar el paso que le faltó ante Báez.

Lo que viene: tras cerrar su temporada en Estocolmo, Tabilo prepara el arranque de 2027, con el Chile Open de febrero como su gran objetivo en casa.