Datos Clave El ranking: Tabilo es 31°, Barrios 203°, Garin 254°, Matías Soto 259° y Jarry 748° en la actualización ATP del lunes 23 de noviembre. El contraste: A fines de 2025, Garin (80°) y Tabilo (81°) estaban separados por un lugar; hoy los separan 223. El dato: Tabilo es el único chileno dentro del top 200, con Barrios a tres puestos de esa línea.

El tenis chileno llega al cierre de 2026 con una sola raqueta en la parte alta del ranking. En la actualización ATP de este lunes 23 de noviembre, Alejandro Tabilo se mantuvo en el puesto 31 y es el único chileno dentro del top 200, mientras Tomás Barrios siguió 203°, Cristian Garin cayó cinco lugares hasta el 254° y Nicolás Jarry subió tres, al 748°, según el resumen de Puranoticia.

La foto es muy distinta a la de hace once meses. Antes del arranque de la temporada, El Dínamo ubicaba a Garin 80°, a Tabilo 81°, a Barrios 111° y a Jarry 123°: cuatro chilenos dentro de los 125 mejores del mundo y una pelea abierta por ser el número uno del país.

De diciembre de 2025 a hoy, jugador por jugador

Alejandro Tabilo: del 81° al 31°, 50 puestos arriba.

del 81° al 31°, 50 puestos arriba. Tomás Barrios: del 111° al 203°, 92 puestos abajo.

del 111° al 203°, 92 puestos abajo. Cristian Garin: del 80° al 254°, 174 puestos abajo.

del 80° al 254°, 174 puestos abajo. Nicolás Jarry: del 123° al 748°, 625 puestos abajo.

Tabilo, de un pésimo arranque en 2025 a la puerta del top 30

Las expectativas para Tabilo no eran altas a comienzos de año. El Dínamo recordaba que en 2025 había quedado eliminado en primera ronda en seis torneos consecutivos al inicio de la temporada, y que no defendía puntos hasta marzo, en Indian Wells, por lo que cada triunfo del verano lo haría subir.

Terminó como la primera raqueta nacional. Su último gran torneo fue el ATP 250 de Estocolmo, donde superó a Lorenzo Sonego y a Alex Michelsen, sexto preclasificado, antes de caer en semifinales ante Thiago Tirante por 7-5 y 7-6 (1), después de desperdiciar tres puntos de quiebre en el primer set.

Garin, del número uno de Chile al 254°

Garin empezó 2026 como primera raqueta nacional, impulsado por el título del Challenger de Montevideo de noviembre de 2025. Un año después, ese mismo torneo explicó su desplome: el 16 de noviembre se le descontaron esos puntos y, como contamos entonces, no juega partidos oficiales desde la serie de Copa Davis ante España, en septiembre. Esta semana volvió a perder cinco lugares.

Barrios y Jarry, una temporada para olvidar

Barrios comenzó el año acariciando el top 100, según El Dínamo, que lo describía como el objetivo de su primera parte de temporada. Hoy está justo fuera de los 200: en Montevideo cayó en su estreno ante el uruguayo Franco Roncadelli por 6-3 y 6-3, el mismo marcador con el que le había ganado un año antes.

El caso de Jarry es el de una lesión. El ex 16° del mundo estuvo más de seis meses fuera del circuito y volvió a fines de octubre para la gira sudamericana, según BioBioChile. Desde entonces, su único triunfo en un cuadro principal fue ante el propio Barrios en el Challenger de Cali, por 6-4, 6-7 y 6-2, y en Montevideo perdió en primera ronda ante Matheus Pucinelli de Almeida. BioBioChile apunta a que cerraría el año sobre arcilla, con el Challenger de Bogotá, desde el 30 de noviembre, como uno de los torneos más cercanos, aunque el chileno no ha confirmado su calendario.

Nuestra lectura: un número uno sin escolta

Esta es nuestra lectura de los números: el problema del tenis chileno al cierre de 2026 no es la cabeza, sino la distancia. Tabilo sostiene un ranking de top 30, pero entre él y el segundo chileno hay 172 puestos, cuando a fines de 2025 los cuatro principales cabían en un tramo de 43 lugares.

Esa brecha pesa en el calendario de 2027. Con rankings sobre el 200, Barrios y Garin dependerán de los Challenger y de las clasificaciones para entrar a los torneos grandes, y Jarry tendrá que reconstruir su ranking casi desde cero. Las próximas actualizaciones, con los últimos Challenger del año, dirán si alguno puede volver al top 200 antes de enero.