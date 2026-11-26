Datos Clave La baja: Tennis Australia confirmó que Jannik Sinner, número dos del mundo, no jugará el Abierto de Australia de enero tras operarse la rodilla derecha. El chileno: Alejandro Tabilo cerró la temporada en el 31° lugar del ranking ATP, con 1.595 puntos. La cuenta: El cuadro de Melbourne tiene 32 cabezas de serie: sin Sinner, Tabilo pasaría a ser el 30° de la lista con el ranking actual.

La primera gran baja de la temporada 2027 también mueve la calculadora de Alejandro Tabilo. Tennis Australia confirmó este jueves que el italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, no jugará el Abierto de Australia de enero tras someterse a una operación en la rodilla derecha. Con el ranking que cerró 2026, la ausencia le da al chileno un lugar más de margen para llegar a Melbourne como cabeza de serie.

El comunicado que saca a Sinner de Melbourne

Según informó Cooperativa, el director ejecutivo de Tennis Australia, Andrew Abdo, señaló en un comunicado que el equipo del italiano les confirmó que “no podrá participar en el Abierto de Australia en enero tras su reciente operación”. El dirigente agregó que Sinner, bicampeón del torneo, espera volver en la edición de 2028.

El tenista de 25 años no juega desde que defendió su título en Wimbledon, en julio. A comienzos de esta semana confirmó que se había sometido a una intervención menor por un dolor persistente en la rodilla. En su ausencia, Alexander Zverev cerró la temporada como número uno con 10.350 puntos, delante de Sinner (7.950) y Carlos Alcaraz (7.600).

Dónde queda Tabilo: 31° con 1.595 puntos

El zurdo terminó 2026 como la primera raqueta de Chile, en el puesto 31 del ranking ATP con 1.595 unidades, según la actualización del lunes 23 de noviembre. Muy lejos aparecen Tomás Barrios (203°, 278 puntos) y Cristian Garin (254°, 224 puntos), como repasamos en el cierre del ranking de los chilenos.

El Abierto de Australia reparte 32 cabezas de serie en su cuadro de 128 jugadores. Con Sinner fuera de la lista de entrada, y si no hubiera otras bajas ni cambios en la clasificación, Tabilo pasaría del lugar 31 al 30 entre los inscritos, con dos puestos de colchón sobre el corte.

Un torneo que todavía le debe una alegría

Melbourne no ha sido territorio amable para el chileno. En la edición de 2026 llegó sin preclasificación y se despidió en primera ronda ante el francés Quentin Halys, que venía de la qualy, por 6-2, 6-2 y 7-6 (2). Su mejor resultado en el torneo sigue siendo la segunda ronda de 2020.

El contraste con el resto de su año es evidente. En 2026, Tabilo jugó la final del Río Open, llegó a los octavos de final de Roland Garros y a la tercera ronda del US Open, y en noviembre alcanzó la semifinal del ATP de Estocolmo. Su mejor ranking histórico es el 19°, que alcanzó en julio de 2024.

Nuestra lectura: por qué importa ser cabeza de serie

A nuestro juicio, el margen extra pesa más de lo que parece. Ser cabeza de serie en un Grand Slam garantiza no cruzarse con otro de los 32 mejores preclasificados hasta la tercera ronda, una ventaja concreta para un jugador que en Melbourne nunca ha pasado de la segunda.

La cuenta todavía puede cambiar. Los torneos de la primera semana de enero mueven puntos antes de que se arme el cuadro, y en esa ventana Tabilo tendrá que defender el lugar que hoy le alcanza. Por ahora, la baja de Sinner le quita presión a esa pretemporada.

Antes de Australia, el chileno tiene confirmada su presencia en el Chile Open 2027, como contamos en su regreso al torneo de Santiago, aunque esa cita llega después del primer Grand Slam del año.