La final de la Copa Davis 2026 entre Italia y España se juega este domingo 29 de noviembre desde las 11:00 horas de Chile en Bolonia, y en nuestro país se puede ver por DSports. Es la definición de un torneo que para el tenis chileno tiene un sabor especial: España llegó a esta Final 8 tras eliminar a Chile en Santiago.

Horario y transmisión de la final de la Copa Davis

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

domingo 29 de noviembre de 2026. Hora: 11:00 horas de Chile (15:00 de Italia), según el sitio oficial del torneo citado por Duplos.

11:00 horas de Chile (15:00 de Italia), según el sitio oficial del torneo citado por Duplos. Sede: SuperTennis Arena de Bolonia, en cancha dura bajo techo.

SuperTennis Arena de Bolonia, en cancha dura bajo techo. TV en Chile: DSports.

DSports. Streaming: 365Scores indica la plataforma DGO para Sudamérica, mientras Duplos señala que en Chile la señal de DSports también se ofrece en Paramount+, sujeta al plan contratado.

El formato y los duelos previstos

La serie se define al mejor de tres puntos: dos partidos de singles y, si quedan 1-1, un dobles decisivo. Según la proyección de 365Scores, el primer punto enfrentaría a Lorenzo Musetti con Rafael Jódar, y el segundo a Flavio Cobolli con Carlos Alcaraz. En un eventual dobles, Musetti y Andrea Vavassori se medirían con Alcaraz y Marcel Granollers. Los capitanes son Filippo Volandri por Italia y David Ferrer por España.

¿Cómo llegan Italia y España?

Italia, vigente campeona, superó 2-1 a Corea del Sur en cuartos de final y 2-1 a Chequia en semifinales, en una serie que se resolvió en el dobles de Musetti y Vavassori. Según 365Scores, el equipo local ha jugado la fase final sin Jannik Sinner.

España no ha cedido puntos en Bolonia: le ganó 2-0 a Austria en cuartos y 2-0 a Gran Bretaña en semifinales, con triunfos de Jódar sobre Cameron Norrie por 6-2 y 7-5 y de Alcaraz sobre Arthur Fery por 6-2 y 6-1.

El vínculo con Chile

El camino de España a esta final pasó por Santiago. En septiembre, por la segunda ronda de las Qualifiers, el equipo de Ferrer venció a Chile y se quedó con el boleto a Bolonia. Ese fin de semana Jódar debutó en la Davis con un triunfo sobre Cristian Garin, como repasamos en nuestra nota sobre el verdugo de Tabilo.

Para Italia, en tanto, la final trae un recuerdo directo para el tenis chileno: fue el rival de Chile en 1976, en la única final de Copa Davis que ha jugado el país, una historia que contamos en esta nota.

La Ensaladera se entrega este mismo domingo en Bolonia, al cierre del último punto de la serie.