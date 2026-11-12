Colo Colo y Racing Club se enfrentan este viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, en un amistoso internacional que se podrá ver en vivo por streaming a través de Disney+ Premium. Es el primer partido del campeón tras conseguir la estrella 35.

El horario de las 19:00 horas es el que anunció el club al poner a la venta las entradas y el que informan Cooperativa y T13. Algunos medios han publicado las 20:00 horas, por lo que conviene revisar los canales oficiales de Colo Colo antes del partido.

Horario, estadio y transmisión de Colo Colo vs Racing

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

viernes 13 de noviembre de 2026. Hora: 19:00 horas de Chile, según el anuncio del club.

19:00 horas de Chile, según el anuncio del club. Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.

Ester Roa Rebolledo, Concepción. Streaming: Disney+ Premium.

Disney+ Premium. TV: hasta ahora no está confirmada la emisión por las señales de cable de ESPN.

hasta ahora no está confirmada la emisión por las señales de cable de ESPN. Entradas: a la venta en Passline, desde $16.000 en la preventa de galería.

Así llega el campeón: fiesta en el sur y varias bajas

El Cacique llega en plena celebración. El domingo pasado venció 2-1 a Ñublense en Chillán y se aseguró el título de la Liga de Primera 2026, el número 35 de su historia, y el lunes lo festejó en una masiva celebración con sus hinchas en el Estadio Monumental.

El amistoso aprovecha el receso por la fecha FIFA. El cuadro de Fernando Ortiz vuelve a la competencia oficial el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas, cuando reciba a Universidad Católica en el Monumental.

Eso sí, Ortiz tendrá un plantel muy distinto al habitual. Según BioBioChile, no podrá contar con Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Víctor Felipe Méndez e Iván Román, convocados a la selección adulta; ni con Gabriel Maureira, Paolo Castro, Alonso Olguín y Vicente Martínez, que están con la Sub 20. Tampoco estarán Rodrigo Catalán, Claudio Salvo y Felipe Raipán, citados al Mundial Sub 17 de Catar.

A ellos se suma el arquero Vozinha, que estará con Cabo Verde, mientras que Claudio Aquino, Leandro Hernández y Dilan Zúñiga se perderán el duelo por lesión. Ya habíamos adelantado las primeras ausencias cuando se confirmó el amistoso.

¿Cómo llega Racing?

La Academia vive un presente muy diferente. El equipo dirigido por Sebastián Romero cerró una temporada negativa en Argentina, sin clasificar a torneos internacionales para 2027, y en su última presentación en el torneo local cayó por 2-0 ante Barracas Central, según 365Scores.

Para el elenco de Avellaneda, el viaje a Concepción es una oportunidad de sumar minutos y evaluar nombres pensando en el próximo año.

Doble jornada para el hincha chileno

El viernes será un día cargado de fútbol: dos horas después del pitazo inicial en Concepción, a las 21:00 horas, La Roja enfrenta a Colombia en el Pascual Guerrero de Cali, con transmisión por Mega y Mega GO. Revisa todos los detalles en nuestra nota de dónde ver Colombia vs Chile.