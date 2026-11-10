Datos Clave Premios: Colo Colo aseguró US$3,6 millones netos entre el campeonato, Conmebol y la Libertadores 2027, según Emol. Sanción: El club arrastra una sanción de cinco partidos sin público local de Conmebol, de la que ya cumplió dos. Costo: Cada partido sin público le costaría cerca de US$1 millón, según la misma información.

Colo Colo ya sabe cuánto dejó el título y también cuánto podría perder en 2027. El campeón de la Liga de Primera aseguró US$3,6 millones netos, pero la sanción de Conmebol por lo ocurrido ante Fortaleza en abril de 2025 le exigiría jugar sin público local en la fase de grupos de la Libertadores, con un costo de cerca de US$1 millón por partido, según informó Emol.

Cómo se arma la cifra de US$3,6 millones

US$600 mil de la ANFP por coronarse campeón.

US$1 millón de Conmebol.

US$3 millones de Conmebol por su participación, ya confirmada, en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Menos US$400 mil por el premio del técnico Fernando Ortiz y US$600 mil por la gratificación al plantel.

Con esos descuentos, el club quedó con 3,6 millones de dólares, según el desglose de Emol.

La sanción: cinco partidos sin público, dos ya cumplidos

Conmebol impuso cinco partidos sin público local tras lo ocurrido ante Fortaleza. Colo Colo ya cumplió dos, de modo que el saldo pendiente lo obligaría a jugar sin hinchas en casa en la fase de grupos de 2027.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dijo que buscarán rebajarla. “Esperemos presentar algún recurso para que puedan buscar una forma de que la sanción no sea tan dura y podamos tener algo de gente dentro de la cancha”, expresó.

El argumento central sería el trabajo en seguridad en el Monumental, con nuevos accesos biométricos y una inversión millonaria en controles de ingreso. Según El Mercurio, citado por Emol, también podría influir el “factor Vozinha”: una fuente del club sostiene que el arquero caboverdiano “es positivo como imagen y rostro” y que a la Libertadores le interesaría tenerlo entre sus protagonistas, con gente en los estadios.

Qué significa para las cuentas de Colo Colo

Esta es nuestra lectura, basada solo en las cifras informadas: si se cumplen los tres partidos pendientes y cada uno cuesta cerca de US$1 millón, la sanción restaría unos US$3 millones, casi lo mismo que paga Conmebol por entrar a la fase de grupos. Por eso la apelación pesa tanto como cualquier fichaje.

Es un escenario que encaja con el tono que Mosa usó tras el título, cuando habló de “Economía de Guerra”, como contamos en su respuesta a Vidal y la oferta que rondaría la mitad de su sueldo. Antes de mirar 2027, el campeón debe resolver la renovación de Ortiz y del plantel.

Lo inmediato en la cancha es otro: el domingo 22 de noviembre, Colo Colo recibe a la Universidad Católica en el Monumental, en la fecha 28 de la Liga de Primera.