Datos Clave Disculpas: Aníbal Mosa pidió perdón a los hinchas de la U por los cánticos y burlas en los festejos de la estrella 35 de Colo Colo. Vidal: El presidente de Blanco y Negro negó un quiebre con el capitán y dijo que será el primer jugador con el que se sentarán a negociar. Ortiz: Mosa aseguró que con el técnico están acercando posiciones y que espera cerrar esa etapa en el menor tiempo.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, pidió disculpas este miércoles a los hinchas de Universidad de Chile por los festejos del título de Colo Colo, marcados por cánticos y burlas contra el archirrival. En el mismo punto de prensa, realizado en una actividad en el Estadio Nacional, negó que exista un quiebre con Arturo Vidal.

“Les pido las disculpas a la gente de Universidad de Chile u otras personas que se hayan sentido ofendidas, pero la verdad que nuestro ánimo era solamente celebrar. Es un desahogo”, afirmó Mosa, según recogió BioBioChile. “Nosotros no nos burlamos de nadie, solamente la alegría nos desbordó”, agregó.

Las burlas que molestaron en la U

Tras el triunfo por 2-1 sobre Ñublense en Chillán, que le dio la estrella 35 al Cacique, varios jugadores hicieron transmisiones en vivo por redes sociales en el viaje de regreso a Santiago. En ellas surgieron burlas a la U, con nombres como Javier Correa, Joaquín Sosa y el excapitán azul Fernando De Paul, según detalló La Tercera.

Mosa explicó el tono de la celebración por lo que vivió el club el año pasado. “Nosotros teníamos un nudo en la garganta atravesado y teníamos el corazón partido desde 2025”, sostuvo, aunque también matizó: “Es parte del fútbol, no tienen que tomarlo tan a pecho”.

“No es verdad”: Mosa y el caso Vidal

El presidente también salió al paso de los reportes sobre la renovación del capitán. Radio ADN había informado que las conversaciones estaban en “punto muerto” y que la salida era el escenario más probable, como repasamos hoy junto a sus números de la temporada.

“Hay gente por ahí que quiere instalar que hay un quiebre entre él y yo, y no es verdad. En 2024 fui el que más peleó por él, yo le renové después”, aseguró Mosa. “Sé la clase de jugador que es y la magnitud de Arturo Vidal. Tengo el mayor respeto con él”, añadió, aunque recalcó que también debe tener una mirada institucional.

El dirigente mantuvo el orden que había fijado tras el título: primero el técnico y después el plantel. “Ya estamos trabajando con el técnico, estamos acercando posiciones y esperamos en el menor tiempo cerrar esa etapa”, dijo sobre Fernando Ortiz. “Cuando nos sentemos con los jugadores, el primero será Arturo”, precisó.

Qué cambia para Colo Colo

Nuestra lectura, a partir de lo dicho: Mosa no adelantó una oferta ni una decisión, pero cambió el tono público del caso. Frente a un reporte que hablaba de una relación en su momento más crítico, el presidente puso a Vidal como el primer nombre de la lista una vez que se cierre la renovación de Ortiz. La negociación de fondo, con un contrato que vence el 31 de diciembre, sigue pendiente.

Colo Colo vuelve a la cancha el domingo 22 de noviembre ante la UC, en el Monumental. Antes, la dirigencia espera cerrar el acuerdo con Ortiz para abrir la conversación con el capitán.