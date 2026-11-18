La Roja Sub 17 debuta en el Mundial de Catar este sábado 21 de noviembre ante Argelia, a las 12:30 horas de Chile, en el Aspire Dome de Rayán. El partido se transmite en televisión abierta por Chilevisión y por DSports+, y en streaming por la señal online de Chilevisión y DGO, según la programación informada por Cooperativa.

Es el primero de los tres partidos del Grupo J para el equipo de Ariel Leporati, que llega al torneo tras clasificar en el Sudamericano de la categoría.

Horario, estadio y transmisión de Chile vs Argelia

Día: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 12:30 horas de Chile (15:30 GMT).

12:30 horas de Chile (15:30 GMT). Estadio: Aspire Dome, Rayán, Catar.

Aspire Dome, Rayán, Catar. Instancia: primera fecha del Grupo J del Mundial Sub 17.

primera fecha del Grupo J del Mundial Sub 17. TV abierta en Chile: Chilevisión.

Chilevisión. TV de pago: DSports+.

DSports+. Streaming: señal online de Chilevisión y DGO.

El Grupo J y el resto del calendario de Chile

Chile comparte el Grupo J con Argelia, Montenegro y República Dominicana, selección que ingresó al torneo tras el retiro de Estados Unidos, según detalló Cooperativa.

Fecha 1: Chile vs Argelia, sábado 21 de noviembre, 12:30 horas.

Chile vs Argelia, sábado 21 de noviembre, 12:30 horas. Fecha 2: Chile vs República Dominicana, martes 24 de noviembre. El calendario original fijaba ese duelo, ante Estados Unidos, a las 11:30 horas.

Chile vs República Dominicana, martes 24 de noviembre. El calendario original fijaba ese duelo, ante Estados Unidos, a las 11:30 horas. Fecha 3: Chile vs Montenegro, jueves 27 de noviembre, 12:00 horas.

El Mundial se juega entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre en Catar.

¿Cómo llega La Roja Sub 17?

Leporati citó a 21 jugadores, con cinco de la Universidad Católica y tres de Colo Colo, entre ellos el delantero Felipe Raipán, que ya suma minutos en Primera. Desde el extranjero llegan Antonio Cannoni, del Módena, y Jonathan Guerrero, de Independiente, como detallamos en la nota sobre la nómina.

El equipo cerró su preparación con dos empates ante Uruguay. Varios de los citados, como el arquero Vicente Villegas y el delantero Amaro Pérez, ya jugaron el Mundial Sub 17 de 2025, también en Catar.

Para La Roja, el estreno ante el representante africano es clave en el objetivo de pasar a la siguiente ronda, con dos partidos más en apenas seis días.