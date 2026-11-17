Datos Clave El arriendo: Colo Colo cedió el Monumental por cerca de $150 millones, la mitad de su tarifa de $300 millones, según La Tercera. La multa: El IND aplicará a DG Medios una multa inicial de $150 millones, que puede llegar a $400 millones. El despido: Facundo Maza dejó la dirección del Parque Estadio Nacional por la responsabilidad administrativa del caso.

El cambio de estadio de La Roja para recibir a Colombia tuvo un precio. Según reveló este martes 17 de noviembre La Tercera, la ANFP pagó alrededor de $150 millones a Colo Colo por el uso de urgencia del Estadio Monumental, la mitad del valor que el club cobra habitualmente por abrir su recinto a terceros.

El amistoso se juega esta noche, a las 20:00 horas, en Macul, después de que el lunes se confirmara que la cancha del Estadio Nacional no estaba en condiciones, como explicamos tras el anuncio.

Una llamada de presidente a presidente

De acuerdo con el diario, las gestiones las hicieron directamente Pablo Milad, presidente de la ANFP y de la Federación, y Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro. Colo Colo tiene una tarifa de $300 millones para eventos organizados por terceros, y terminó cediendo el estadio por cerca de la mitad.

En la ANFP calificaron el acuerdo como “un trato de amigos”, mientras que en el club albo reconocieron que primó la intención de ayudar a La Roja en un momento crítico, según el mismo reporte.

La cifra igual supera lo comprometido por el Nacional: el pagaré que la ANFP había suscrito con el Instituto Nacional de Deportes (IND) por el uso del recinto de Ñuñoa era de $80 millones.

Tres conciertos, dos recitales y la Teletón

El deterioro de la cancha se explica por el calendario de eventos. El césped soportó las tres presentaciones de BTS, las dos de Iron Maiden y el cierre de la Teletón, con estructuras pesadas para los escenarios: solo el de la banda surcoreana alcanzaba las 600 toneladas, detalló La Tercera.

La recuperación no llegó a tiempo. La agrónoma a cargo del plan, Marcela Muñoz, había anticipado en El Deportivo que “la cancha no quedará con un verde bonito, eso es lo esperado, pero quedará funcional”, pero la revisión final del lunes concluyó lo contrario.

Multa, despido y un Nacional fuera de juego

El IND responsabilizó a la productora DG Medios por no cumplir con la restitución de la cancha y anunció que aplicará las multas del contrato. La inicial, por no cumplir los plazos, asciende a $150 millones y podría llegar a $400 millones si se suma todo el costo de reparación, según La Tercera.

Además, el director (s) del IND, Juan Pablo Salgado, despidió a Facundo Maza, director del Parque Estadio Nacional desde mayo de 2025, por la responsabilidad administrativa en el caso.

El problema no termina con el amistoso. El recinto inició un proceso de siembra que puede durar hasta 30 días, lo que hace difícil que vuelva a recibir fútbol en lo que queda de 2026, como los que la U podría disputar como local ante Coquimbo Unido o Unión La Calera por Copa Chile y en la última fecha del torneo, el 6 de diciembre, según el diario.

Lo que deja el cambio de sede

Nuestra lectura, con las cifras publicadas: el traslado le costó a la ANFP unos $70 millones más de lo que tenía comprometido con el IND, y aun así se ahorró la mitad de la tarifa del Monumental gracias a la gestión directa con Colo Colo. La cuenta mayor, en cambio, apunta a DG Medios, cuya multa podría multiplicar varias veces ese monto.

Tras el partido de esta noche, la atención vuelve al Nacional, que en diciembre tiene agendados los recitales de Macha y el Bloque Depresivo mientras su cancha intenta recuperarse.