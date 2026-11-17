Jorge Sampaoli sigue sin club, pero no se olvida de Chile. El extécnico de La Roja y de Universidad de Chile participó en una dinámica de preguntas rápidas en redes sociales para ESPN Brasil y eligió a sus dos equipos chilenos como lo mejor de su carrera. La sorpresa llegó con otra respuesta: el lugar donde dice haber sido más feliz no está en Chile.

Las cuatro respuestas de Sampaoli

Consultado por el mejor equipo que dirigió, el casildense no dudó: “La selección de Chile”, respondió, en referencia al plantel que llegó a octavos de final en el Mundial de Brasil 2014 y ganó la Copa América 2015. Para el título más importante de su carrera escogió “La Copa Sudamericana con la U en 2011”.

Después vino el giro. Cuando le preguntaron dónde fue más feliz, su respuesta fue “Marsella”, el club francés que dirigió entre 2021 y 2022. Y como mejor jugador del mundo eligió a Lionel Messi, su viejo dirigido en la selección argentina. La dinámica, publicada en Instagram, rápidamente se volvió viral.

Un técnico en pausa desde agosto

El guiño llega en un momento de espera. Sampaoli está sin trabajo desde su salida de Talleres de Córdoba en agosto, tras un paso breve: según ADN, alcanzó a dirigir siete partidos y consiguió solo un triunfo. Por ahora no hay noticias sobre su próximo destino.

Antes de Talleres, su recorrido después de Chile incluyó al Sevilla en dos etapas, la selección argentina, Santos, Atlético Mineiro también en dos ciclos, Olympique de Marsella, Flamengo y Stade Rennes.

Los números que respaldan su elección

La preferencia por Chile tiene sustento. Con La Roja dirigió 44 partidos, con 27 triunfos, nueve empates y ocho derrotas, un 69,8% de rendimiento que lo deja como el proceso más exitoso en la historia de la selección, según los registros de su ciclo. Fue además el primer entrenador en levantar un trofeo oficial con Chile, la Copa América 2015.

En la U, su paso fue igual de pesado en la vitrina: ganó el Torneo Apertura 2011, el Clausura 2011 y el Apertura 2012, además de la Copa Sudamericana 2011, que el cuadro azul conquistó de manera invicta. Fue el primer título internacional del club, en un equipo donde también brillaba Marcelo Díaz, que acaba de ser anunciado en la gerencia técnica azul. A esa lista se suma la Copa Chile 2012-13, de acuerdo con su palmarés.

Marsella, feliz pero sin vuelta olímpica

El contraste está en lo que eligió como su lugar más feliz. Sampaoli llegó al Olympique de Marsella en febrero de 2021 y terminó quinto en la Ligue 1 de esa temporada. En su primer año completo fue subcampeón de Francia y clasificó al equipo a la Liga de Campeones, pero no ganó títulos en el Vélodrome.

La lectura de Al Aire Libre: dos listas que no coinciden

Puestas una al lado de la otra, sus respuestas dibujan dos mapas distintos. Si se cuentan los títulos de primera división y los internacionales, todos los grandes trofeos de su carrera salieron de Chile: cuatro con la U entre 2011 y 2012, la Copa Chile y la Copa América con La Roja. Fuera del país, su vitrina suma un Campeonato Mineiro 2020, un torneo estatal en Brasil.

Aun así, el lugar que eligió para hablar de felicidad es uno donde no levantó copas. Para los hinchas chilenos, la respuesta deja una conclusión doble: en el recuerdo de Sampaoli, Chile es el lugar de su mejor fútbol, aunque no necesariamente el de sus mejores días.

Mientras espera una nueva oportunidad, el técnico vuelve a aparecer en la conversación chilena por sus propias palabras. Su próximo club, por ahora, sigue sin nombre.