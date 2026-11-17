Datos Clave El anuncio: Eduardo Álamos, nuevo presidente de Azul Azul, confirmó que Marcelo Díaz se sumará a la gerencia técnica de la U desde 2027. La respuesta: El capitán dijo que se pone a disposición del club cuando termine su contrato como jugador, que vence en diciembre. Antes del cargo: A la U le quedan tres fechas por el cupo Chile 2, las semifinales de Copa Chile y la despedida del 8 de diciembre en el Nacional.

Marcelo Díaz ya sabe qué hará cuando cuelgue los botines. El nuevo presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos, anunció este lunes 16 de noviembre, en su rueda de prensa de presentación, que el capitán de Universidad de Chile se integrará a la gerencia técnica del club a partir de 2027.

“Tengo una gran noticia que comunicarles. Marcelo Díaz se suma a la gerencia técnica a partir del próximo año”, afirmó Álamos, que asumió ese mismo día la presidencia de la concesionaria, como contamos tras su designación.

Valores y cercanía: el rol que describió Álamos

Al explicar la llegada del “Chelo”, Álamos no habló de fichajes ni de decisiones sobre el plantel. Puso el acento en otra cosa: dijo que Díaz es un amante de la U y que es clave tener a alguien como él para inculcar los valores y el espíritu del club a los futbolistas que lleguen.

“Queremos que sea un embajador como lo fue Diego Rivarola, que esté cercano al club”, agregó el presidente en la misma conferencia, antes de calificar la noticia como una alegría para los hinchas azules.

La respuesta del capitán: primero la cancha

Díaz respondió horas después. Se mostró muy contento con el anuncio y explicó que el paso se venía conversando durante todo el año con la gerencia deportiva, donde trabajan Manuel Mayo e Ignacio Asenjo.

Pero marcó una línea: su contrato como futbolista vence en diciembre y, hasta entonces, su foco está en terminar lo más arriba posible. “Me pongo en plena disposición a partir de que finalice mi contrato como jugador para todo lo que el club requiera”, aseguró.

La sorpresa que había guardado en octubre

El anuncio cierra una puerta que el propio volante había dejado entreabierta. El 1 de octubre, en la conferencia en que explicó su retiro, contó que el club pretendía que siguiera ligado de alguna forma en 2027, sin revelar cómo. “Lo vamos a dejar de sorpresa”, dijo entonces.

En esa misma rueda de prensa, a los 39 años, explicó por qué se iba ahora y no en el año del centenario: “No quiero terminar de rodillas y sin siquiera ser convocado”. En agosto, cuando hizo público su retiro, ya informamos que en el club se hablaba de un rol institucional para él; ahora tiene nombre: gerencia técnica.

21 años de carrera que empezaron y terminan en la U

Díaz debutó en el primer equipo azul el 22 de enero de 2005, ante Everton en Viña del Mar. Con la U ganó el Apertura 2009 y fue parte del equipo de Jorge Sampaoli que conquistó la Copa Sudamericana 2011, el primer título internacional del club, además del tricampeonato nacional.

Después vinieron Basilea, Hamburgo, Celta de Vigo, Pumas, Racing, donde fue campeón de la Superliga 2018-19, Libertad de Paraguay y Audax Italiano, antes de volver a la U para la temporada 2024. Ese año fue capitán y jugó 29 de los 30 partidos de liga. Con La Roja fue titular en las Copa América de 2015 y 2016, y según sus propias palabras suma más de 60 partidos con la selección.

Tres fechas y una despedida antes del escritorio

Antes de cambiar la cancha por la oficina, a la U le quedan tres partidos de liga: visita a O’Higgins en Rancagua este fin de semana, va a Concepción ante Deportes Concepción el domingo 29 de noviembre y cierra ante Unión La Calera. El propio Díaz dijo que el plantel necesita ganarlos para quedarse con el cupo Chile 2, en una pelea en la que la U suma 51 puntos y la UC 49. También están pendientes las semifinales de la Copa Chile.

Después llegará su partido de despedida, “De la galería a la gloria”, programado para el martes 8 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, el mismo recinto cuya cancha obligó esta semana a trasladar el Chile vs Colombia al Monumental.

Qué significa para la U

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo dicho por Álamos y Díaz: el primer anuncio de la nueva presidencia no fue un técnico ni un refuerzo, sino un rostro del club. Y las funciones que se describieron (inculcar valores, ser embajador, estar cerca) apuntan más a lo institucional y formativo que a decidir quién llega o quién se va.

El modelo que nombró Álamos, Diego Rivarola, es justamente el de un ídolo que se quedó cerca del club. Mientras la U no precise qué decisiones tendrá en sus manos, el nuevo cargo de Díaz se entiende mejor como el puente hacia el centenario de 2027 que como un cambio en quién manda en lo deportivo.

Lo que viene: O’Higgins vs Universidad de Chile, por la fecha 28 de la Liga de Primera, este fin de semana en Rancagua.