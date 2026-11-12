Johnny Herrera ya tiene fecha para volver a competir, pero lejos del arco. El ídolo de Universidad de Chile debutará este sábado 14 de noviembre en el MT1000 de Santiago, un torneo de tenis del World Tennis Masters Tour de la ITF para mayores de 30 años, que se juega en el Stade Français. El horario de su partido todavía no está confirmado, según La Tercera.

El excapitán azul había anunciado su participación en septiembre, pero recién ahora quedó fijado su estreno en un torneo que, de acuerdo con La Tercera, reúne a más de 500 jugadores inscritos, entre damas y varones, de 25 países.

Qué es el MT1000 de Santiago y cómo se juega

El torneo forma parte del calendario de la Federación Internacional de Tenis para jugadores veteranos y es considerado uno de los eventos más relevantes de ese circuito. Estos son sus principales datos:

Fechas: del sábado 14 al domingo 22 de noviembre, nueve jornadas de competencia.

del sábado 14 al domingo 22 de noviembre, nueve jornadas de competencia. Sede: Stade Français, en Santiago.

Stade Français, en Santiago. Superficie: arcilla.

arcilla. Modalidades: singles, dobles y dobles mixtos.

singles, dobles y dobles mixtos. Categorías: por edad, desde mayores de 30 hasta mayores de 85 años.

Según La Tercera, en Sudamérica solo Perú organiza otro evento de esta magnitud. Precisamente en Lima compitió Diego Forlán, el exdelantero uruguayo que poco a poco se fue metiendo en torneos ITF, un camino que ahora sigue Herrera.

Saque y volea: así juega el Samurai

Herrera no llega como un improvisado. “Normalmente juego harto, trato de jugar siempre. De hecho, juego tenis para mantener las calugas y no engordar. Nunca he tenido profe, siempre aprendí mirando”, contó en septiembre a Las Últimas Noticias, en declaraciones recogidas por Cooperativa.

El exarquero explicó entonces que intenta imitar gestos técnicos apoyado en sus estudios de Educación Física, y describió su estilo sin rodeos: “Mi estilo es agresivo siempre. Agresivo y harto de ir para adelante, harto saque y volea. Hay días que saco muy bien, entonces eso me ayuda mucho”.

A La Tercera le agregó otro dato que puede incomodar a sus rivales: “Soy zurdo también y me encanta. Jugaba mucho a los 16 años y hoy juego todos los días”.

Lo que espera Herrera de su debut

El actual comentarista de TNT Sports bajó las expectativas, aunque sin perder el carácter que lo hizo ídolo en la U. Dijo estar “para competir, para pelearle a cualquiera. No siempre gano, pero sí le peleo a cualquiera”, y también que “voy a participar nomás”.

Su plan incluye jugar dobles para aprovechar la jornada y, según contó, pedir el día libre en el canal para “pasarlo bien, más que nada”. Además, explicó que aceptó la invitación de amigos que juegan torneos ITF y que lo hace “para incentivar el deporte y el tenis, que en Chile está muy dejado”.

Más que una curiosidad

Nuestra lectura: el estreno de Herrera es una anécdota para los hinchas de la U, pero también una vitrina poco habitual para un circuito que mueve a cientos de jugadores amateurs y veteranos y que rara vez aparece en la prensa deportiva. Con un ídolo del fútbol en el cuadro, el MT1000 gana una atención que, según las propias palabras del exarquero, era parte de la idea.

El sábado 14 de noviembre, en las canchas de arcilla del Stade Français, se sabrá cuánto del arquero que fue ídolo azul queda en el tenista que promete saque y volea.