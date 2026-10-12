Datos Clave Crítica técnica: Herrera apuntó directamente a la forma en que Maureira enfrenta los mano a mano, asegurando que su técnica de abrir las piernas “a lo Manuel Neuer” es algo que “ya pasó”. Defensa en vivo: Durante el análisis en TNT Sports, Marcelo “Rambo” Ramírez intentó defender al juvenil, pero el ex arquero azul insistió en la responsabilidad del canterano albo. Semana compleja: El meta llegaba con la total confianza del DT Fernando Ortiz, quien lo ratificó como titular dejando en la banca al mundialista Vozinha.

La humillante goleada por 5-2 que sufrió Colo Colo en su visita a Coquimbo Unido dejó profundas heridas en el Estadio Monumental. Y como suele ocurrir en este tipo de resultados abultados, los dardos apuntaron rápidamente hacia la portería, hoy defendida por el joven Gabriel Maureira.

El canterano, que se quedó con el puesto titular en desmedro del cuestionado Vozinha, tuvo una tarde para el olvido en el Francisco Sánchez Rumoroso. Su desempeño no pasó inadvertido en los paneles deportivos, siendo Johnny Herrera uno de sus críticos más severos a la hora de desmenuzar los goles piratas.

¿Qué dijo Johnny Herrera sobre los errores de Gabriel Maureira?

Durante la emisión del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ídolo de Universidad de Chile analizó con lupa las intervenciones de Maureira, enfocándose en un error de concepto que, a su juicio, le costó muy caro al Cacique.

“Es que ese achique a mí no me puede gustar, ese achique a lo Neuer…”, disparó de entrada el ex seleccionado nacional al revisar la primera conquista del cuadro local.

El panelista profundizó en su argumento técnico, explicando por qué esa postura le facilitó el trabajo a los delanteros rivales. “La única parte donde podía pasar la pelota era por entremedio de las piernas. Tiene que preocuparse de cerrar las piernas. Lo que pasa es que ese achique con la pierna al lado, a lo Neuer, eso ya pasó”, sentenció con firmeza.

El intenso debate con “Rambo” Ramírez por el arco de Colo Colo

La tajante evaluación de Herrera encontró resistencia en el panel. Marcelo “Rambo” Ramírez, histórico meta albo, intentó quitarle responsabilidad al juvenil argumentando que “la pelota no pasa por él” y que la defensa debió estar metros más adelante.

Sin embargo, Herrera no cedió. Al analizar el segundo tanto de Coquimbo, donde Ramírez justificó que “el balón iba fuerte”, el ex arquero azul replicó recordando un consejo que le dio a otro joven talento: “Tiene mucha responsabilidad, se apronta para achicar. Yo una vez le critiqué eso a Cristóbal Campos, antes que le pegara se armaba para achicar y esa era una pelota para reaccionar, para sacar el brazo firme abajo”.

Pese a la dureza de sus conceptos en los primeros goles, Herrera fue justo al evaluar el resto de las anotaciones, reconociendo que en el tercer tanto Maureira tenía “cero responsabilidad”, aunque reiteró su molestia visual con la postura del jugador: “Otra vez el achique de Neuer, era para tirarse con las manos para adelante. Nada que hacer ya”.