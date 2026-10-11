Fernando Ortiz analizó la derrota de Colo Colo por 5-2 ante Coquimbo Unido por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2026 y llamo la atención a que se refiriera a su equipo como “campeón”, pese a que no ha levantado la copa todavía.

“Todo campeón tiene partidos buenos, regulares y malos“, fue la mencionada aseveración del DT.

Parece ser una declaración en la que se traspapeló, tomando en cuenta la gran ventaja del Cacique de 12 puntos en el torneo, pero igual es llamativo que se sienta con la copa asegurada de forma inconsciente.

Las palabras de Fernando Ortiz tras el 5-2 de Coquimbo Unido

Más allá del lapsus, el Tano no buscó excusas en el análisis del partido. En diálogo con TNT Sports, el transandino fue directo: “El rival fue superior a nosotros. Hay que reconocer cuando el rival es superior y la verdad está a la vista”.

Ya en conferencia de prensa, el deté profundizó en la idea. Señaló que al Cacique no le salió nada y felicitó al elenco de Hernán Caputto por un resultado que, a su juicio, fue merecido. También aclaró que el plan existía y que sabía a qué jugaba el rival, pero que la ejecución nunca estuvo a la altura.

Sobre el ánimo del camarín, en tanto, no lo escondió: “Obviamente que hay bronca, hay dolor, a nadie le gusta perder”.

La defensa de Fernando Ortiz a Gabriel Maureira

Una de las decisiones más comentadas de la tarde fue la titularidad de Gabriel Maureira en el arco por sobre Vozinha, en un partido donde el portero quedó expuesto en varios de los goles.

El estratega respaldó al golero sin matices: “Son decisiones y competencia”, explicó, antes de destacar el trabajo del juvenil durante la semana. “Gabriel no tiene la culpa, solamente el equipo no funcionó”, sentenció.