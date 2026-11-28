Datos Clave Partido: Colo Colo recibe a Deportes La Serena este sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 29. Rotación: Fernando Ortiz anunció un equipo mixto pensando en la ida de la semifinal de Copa Chile ante O’Higgins. Vidal: El técnico aseguró que el volante tiene contrato vigente y lo calificó como una pieza fundamental.

Colo Colo juega este sábado 28 de noviembre su último partido del año en el Estadio Monumental. El campeón recibe a Deportes La Serena a las 20:30 horas, por la penúltima fecha de la Liga de Primera, con TNT Sports Premium y HBO Max en la transmisión, y con Fernando Ortiz decidido a mirar más allá de la tabla.

Ficha del partido Fecha: Sábado 28 de noviembre Hora: 20:30 (Chile) Estadio: Estadio Monumental David Arellano Competencia: Liga de Primera, fecha 29 Árbitro: F. Jiménez Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max Datos al 28 de noviembre de 2026.

El técnico anunció en la previa que repartirá minutos. “Voy a alternar algunos a jugadores. Me gustaría ver algunos jugadores, pensando un poco en la ida de la Copa Chile entre semana. Voy a optar por un mix de jugadores”, afirmó Ortiz, según recogió La Tercera. El objetivo es doble: dar ritmo a quienes han tenido poca continuidad y cuidar a los más exigidos para la serie ante O’Higgins.

El equipo alternativo que asoma en el Monumental

Según la formación que adelantó La Tercera, los albos saldrían con Vozinha; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Iván Román, Joaquín Sosa; Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Lautaro Pastrán; Francisco Marchant, Marcos Bolados y Gedeón Díaz. Bolados aparece como centrodelantero nominal.

La gran ausencia es Javier Correa, que sigue convaleciente de su lesión. Maximiliano Romero, figura en el 3-0 sobre Universidad Católica, quedaría reservado para la Copa Chile.

Ortiz y Vidal: “una pieza fundamental”

En la misma conferencia, el entrenador fue consultado por la continuidad de Arturo Vidal, que no aparece entre los titulares probables. “Hoy Arturo para nosotros tiene un contrato vigente y considero que es una pieza fundamental”, aseguró Ortiz.

El técnico también habló de la meta para 2027. “Uno de los puntos a remarcar, se lo dije a Aníbal (Mosa), es hacer una buena competencia internacional”, afirmó, en referencia al regreso del club a la Copa Libertadores.

¿Cómo llegan Colo Colo y La Serena?

Cómo llegan Colo Colo G G G G E Fecha Rival L/V Res. 22/11 Universidad Católica

Liga de Primera L 3-0 8/11 Ñublense

Liga de Primera V 2-1 2/11 Puerto Montt

Copa Chile L 3-0 30/10 U. de Concepción

Liga de Primera L 6-1 25/10 Palestino

Liga de Primera V 1-1 La Serena G G E G P Fecha Rival L/V Res. 22/11 Deportes Limache

Liga de Primera V 2-1 7/11 Palestino

Liga de Primera L 1-0 1/11 Huachipato

Liga de Primera V 0-0 24/10 Deportes Concepción

Liga de Primera L 3-1 11/10 Everton

Liga de Primera V 2-3 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 28 de noviembre de 2026.

El campeón llega con cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos y es líder con 64 puntos, diez más que la U, su escolta. Ha marcado 62 goles en 28 fechas, la mejor cifra del torneo según la tabla de Sportmonks.

La Serena también viene en alza: ganó tres de sus últimos cinco partidos, el último por 2-1 en su visita a Limache, y es séptima con 40 puntos, igualada con Limache y Everton.

Historial reciente Colo Colo 20 · Empates 9 · La Serena 4 (33 partidos desde 2005) Fecha Partido Torneo 30/05/2026 La Serena 2-4 Colo Colo Liga de Primera 19/07/2025 Colo Colo 2-1 La Serena Liga de Primera 16/02/2025 La Serena 1-3 Colo Colo Liga de Primera 10/07/2022 Colo Colo 3-0 La Serena Liga de Primera 13/02/2022 La Serena 1-1 Colo Colo Liga de Primera Datos al 28 de noviembre de 2026.

El historial favorece con claridad a los albos: desde 2005, en la base de Sportmonks, se han enfrentado 33 veces, con 20 triunfos de Colo Colo, cuatro de La Serena y nueve empates.

Qué se juega cada uno

Para Colo Colo, el partido tiene más de despedida y de prueba que de puntos: es la última noche del año ante su gente y la vitrina para que los suplentes se ganen un lugar de cara a la Copa Chile. Para La Serena, en cambio, cada punto pesa en una zona de la tabla donde cinco equipos, del cuarto al octavo lugar, están separados por apenas dos puntos.

Si quieres revisar los detalles de la transmisión, aquí está dónde ver Colo Colo vs La Serena. Después del Monumental, los albos pondrán la cabeza en la semifinal de Copa Chile ante O’Higgins.