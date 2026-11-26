Datos Clave Abonos 2027: El CSyD Colo Colo pidió a Blanco y Negro restituir la preventa y los descuentos para los socios. Renovaciones: Aníbal Mosa aseguró que con Arturo Vidal “se conversará” y pidió calma con los contratos que vencen. Sábado: El campeón recibe a La Serena a las 20:30 horas en el Monumental, por la fecha 29.

El jueves de Colo Colo se jugó fuera de la cancha. El Club Social y Deportivo salió a cuestionar a Blanco y Negro por los beneficios de los socios en los abonos 2027, el presidente de la concesionaria habló de las renovaciones y el campeón ya prepara la visita de La Serena al Monumental. Este es el resumen de las últimas 24 horas en el Cacique.

Los socios contra Blanco y Negro por la preventa de abonos

El CSyD Colo Colo manifestó en un comunicado su disconformidad con la decisión de Blanco y Negro de eliminar la preventa y los descuentos que los socios del club han recibido históricamente al comprar sus abonos, en este caso para la temporada 2027.

La institución sostuvo que “las socias y socios no son simples espectadores: Son los dueños del Club” y calificó la medida como “un duro golpe para la familia colocolina”. También recordó que, a su juicio, Colo Colo tiene uno de los abonos más caros del fútbol chileno y menores ventas que otros clubes.

El CSyD pidió restituir ambos beneficios y abrir un diálogo formal sobre la política de precios para la próxima temporada. Además, denunció que sus representantes en el directorio de la concesionaria han sido excluidos de distintas actividades y recordó que el contrato de concesión obliga a Blanco y Negro a aumentar la cantidad de socios del club, según informó Cooperativa.

Vidal, “importante”: Mosa pide calma con las renovaciones

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió al futuro del capitán en declaraciones recogidas por BioBioChile. “Arturo es importante y se conversará con él”, aseguró sobre Arturo Vidal, cuyo contrato vence en diciembre.

El dirigente pidió paciencia con el resto de las definiciones: “Hay que estar tranquilos. Los pasos que se están dando están en línea con lo que determinamos. Falta que termine la temporada”. En la misma conversación descartó a Alexis Sánchez, como contamos en la pista que llegó desde Canadá sobre el tocopillano.

Entre los contratos que terminan a fin de año están los de Maximiliano Romero, Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán. En el caso de Vozinha, Mosa recordó que tiene renovación automática si juega el 50% de los minutos, una cuenta que repasamos en la situación del arquero caboverdiano.

Correa, con humor ante la Gala Crack

Javier Correa, goleador del plantel con 18 tantos en la Liga de Primera, respondió con ironía a su nominación como extremo izquierdo en la Gala Crack 2026, un tema que contamos en detalle en la respuesta del delantero.

La Serena, el sábado en el Monumental

En lo deportivo, el campeón recibe a Deportes La Serena el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido irá por TNT Sports Premium y en streaming por HBO Max, según la programación informada por T13.

Colo Colo llega con 64 puntos y el título asegurado, después del 3-0 sobre Universidad Católica con tres goles de Romero. La Serena es séptimo con 40 unidades y pelea por un cupo a la Copa Sudamericana 2027. En el último duelo entre ambos, el 30 de mayo, el Cacique ganó 4-2.

Forma reciente Colo Colo G G G G E Fecha Rival L/V Res. 22/11 Universidad Católica

Liga de Primera L 3-0 8/11 Ñublense

Liga de Primera V 2-1 2/11 Puerto Montt

Copa Chile L 3-0 30/10 U. de Concepción

Liga de Primera L 6-1 25/10 Palestino

Liga de Primera V 1-1 Datos al 26 de noviembre de 2026.

Después de La Serena, el foco albo pasa a la Copa Chile: la ida de la semifinal ante O’Higgins se juega el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas en Rancagua.