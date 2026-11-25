Datos Clave Directorio: Blanco y Negro se reúne este miércoles con el presupuesto 2027 y diez contratos que vencen en diciembre sobre la mesa, Vidal incluido. Copa Chile: El Cacique visita a O’Higgins el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas y la vuelta del 10 de diciembre aún no tiene estadio. Cortés: Argentinos Juniors negocia quedarse con el 80% del pase del arquero por US$500 mil, según la prensa trasandina.

El miércoles de Colo Colo se juega en la oficina. El directorio de Blanco y Negro se reúne con la planificación de 2027 como tema central, la ANFP confirmó la programación de la semifinal de Copa Chile ante O’Higgins y desde Argentina llegan noticias sobre el futuro de Brayan Cortés. Este es el resumen de las últimas 24 horas en el Cacique.

Diez contratos y el presupuesto 2027 en la mesa del directorio

Con el título asegurado desde la fecha 27, la concesionaria quiere adelantar el armado del plantel que jugará la Copa Libertadores 2027. Según La Tercera, este miércoles está prevista la reunión mensual de directorio, en modalidad híbrida, y la definición más importante será el presupuesto para renovaciones y refuerzos.

El mismo medio detalla que diez jugadores terminan contrato: Maximiliano Romero, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Marcos Bolados, Lautaro Pastrán, Claudio Aquino, Matías Fernández, los arqueros Fernando de Paul y Vozinha, y Arturo Vidal.

Prioridad: extender a Romero, Alarcón, Madrid y a los dos arqueros.

extender a Romero, Alarcón, Madrid y a los dos arqueros. Bolados: su continuidad depende de que acepte una nueva propuesta económica.

su continuidad depende de que acepte una nueva propuesta económica. Pastrán: se revisará la opción de compra de US$1 millón por el 60% de sus derechos, que pertenecen a Belgrano.

se revisará la opción de compra de US$1 millón por el 60% de sus derechos, que pertenecen a Belgrano. Aquino y Fernández: el primero dejará el club y la continuidad del segundo se ve compleja.

El caso del capitán es aparte. La negociación con Vidal todavía no comienza y se anticipa compleja, según el reporte. El volante ya dijo esta semana que no le preocupa si sigue un año más o se retira, como contamos en las noticias de Colo Colo del martes.

Rancagua primero y una vuelta sin estadio

La clasificación de Coquimbo Unido ante Unión La Calera cerró los cuartos de final y la ANFP fijó las semifinales. El cuadro albo abre la llave ante O’Higgins el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua. La revancha será el jueves 10 de diciembre a las 18:00 horas, en simultáneo con U de Chile vs Coquimbo.

El escenario de la vuelta sigue por confirmar. BioBioChile informó que el Monumental estará ocupado el 7 de diciembre por un concierto, y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, abrió la puerta a jugar en regiones. “Es posible que nos podamos mover fuera de Santiago. Efectivamente Concepción es una alternativa, Viña también es una alternativa, tenemos también otras alternativas. Nos gusta sacar a Colo Colo a provincias”, afirmó el dirigente.

Argentinos Juniors quiere quedarse con Cortés

El arquero iquiqueño, dueño del arco de Argentinos Juniors en su préstamo, tiene cesión hasta el 31 de diciembre y suma 37 partidos en La Paternal, según BioBioChile. El club trasandino se mostró abierto a ejecutar la opción de compra.

El periodista argentino Germán García Grova informó que Argentinos ya negocia con Colo Colo una fórmula para quedarse con el 80% de los derechos económicos de Cortés a cambio de US$500 mil. El mismo reporte agrega que Maximiliano Romero, cedido en Macul y con su pase en manos del club argentino, podría entrar en la conversación. Antes, Argentinos debe resolver la inhibición para fichar que le impuso la FIFA.

Tribunal y Gala Crack, lo otro del día

El club debe presentar descargos por la pirotecnia del clásico, como detallamos en la citación al Tribunal de Disciplina. Además, el campeón suma 15 nominaciones en la Gala Crack 2026.

En la cancha, Colo Colo vuelve el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas ante Deportes La Serena en el Monumental, por la fecha 29 de la Liga de Primera.