Datos Clave Vidal: El capitán dijo que no le preocupa si sigue un año más o se retira a fin de temporada, y le pidió a Aníbal Mosa dar el primer paso. Polémica: La UC acusó que no tuvo agua en su camarín del Monumental; desde Colo Colo explicaron que hubo problemas con el agua en varios sectores del estadio. Lo que viene: El campeón recibe a Deportes La Serena el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas, por la penúltima fecha.

El lunes de Colo Colo llega con el eco de la goleada a la UC y con varios temas abiertos para 2027. Arturo Vidal habló de su futuro sin descartar el retiro, Felipe Méndez respaldó la continuidad de Fernando Ortiz y el clásico dejó un reclamo cruzado por el agua y las entradas. Aquí va el resumen de las últimas 24 horas en el Cacique.

Vidal deja la pelota en la cancha de Mosa

El capitán, de 39 años, vio el clásico desde afuera por lesión y, en las afueras del Monumental, abrió la puerta a cualquier escenario. “Tengo muchos proyectos, estoy en Chile y sé que me queda poco. No me preocupa si es un año más o paro a fin de año. Estoy muy tranquilo”, afirmó el volante.

Cuando le comentaron que Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, había dicho que pronto conversarían con los jugadores para renovar, Vidal respondió entre risas: “¿Otra vez habló?”. Luego agregó: “Lo mío es entrenar, prepararme y después si se da, será. Pero feliz. Él sabe, es el que tiene que dar el pie”.

El King también miró el cierre de año: dijo que el plantel quiere ganar la Copa Chile, donde el rival es O’Higgins, un equipo que según sus palabras necesita salvar la temporada.

Méndez: la renovación de Ortiz es “la base para el próximo año”

Después del 3-0, Felipe Méndez habló con TNT Sports y destacó la continuidad del técnico campeón. “Creo que el ‘profe’ entrega mucha confianza al grupo. Ha sido un año donde hemos trabajado muy bien. Él sabe encontrar al equipo dentro de la semana”, aseguró el volante.

Méndez puso el foco en la competencia interna del plantel: “Con mis compañeros nadie se ha sentido titular durante todo el año y eso ha mantenido el alza del equipo. Que se le haya permitido renovar es muy importante para la institución, es la base para el próximo año”.

La UC reclama por el agua y por las entradas de cortesía

El clásico tuvo un epílogo fuera de la cancha. Al comenzar la conferencia de Daniel Garnero, el encargado de comunicaciones de la UC explicó que sería breve porque en el camarín cruzado no había agua “ni al entretiempo ni en este minuto”. El volante Fernando Zuqui fue más directo: “No nos bañamos. Son cosas sobre las que mejor no opinar. Nos cortaron el agua, no salía ni caliente ni fría”, afirmó.

Desde Colo Colo, según informó BioBioChile, explicaron que hubo problemas con el agua en varios sectores del Monumental. La UC también reclamó por las entradas de cortesía: había entregado 42 para Colo Colo en el Claro Arena y, según el mismo medio, Blanco y Negro le comunicó antes del partido que el sector reservado para la visita, dos palcos del sector Rapa Nui, había sido vendido. Los familiares de los jugadores cruzados terminaron en otro sector.

Leandro Hernández, en el podio sudamericano del CIES

Un estudio del Observatorio del Fútbol CIES, junto a SkillCorner, ubicó a Leandro Hernández como el tercer atacante Sub 22 más técnico de Sudamérica. La medición considera las recepciones exitosas en espacios reducidos y bajo presión cada 90 minutos, entre jugadores con más de 720 minutos en el último año.

El albo registró 1,88 recepciones de ese tipo por partido completo, detrás de Gabriel Bontempo, de Santos (2,98), y Leonel Jaime, de Peñarol (1,99). Es el único futbolista de un club chileno en la lista.

Romero, el goleador que pide quedarse

El otro tema del día sigue siendo Maximiliano Romero, autor de los tres goles ante la UC y nuevo máximo goleador del equipo en la temporada. Su préstamo termina a fin de año y el delantero ya dijo que quiere seguir, como contamos en la crónica del clásico.

Colo Colo vuelve a la cancha el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas, ante Deportes La Serena en el Monumental, por la fecha 29 de la Liga de Primera.