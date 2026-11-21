Datos Clave Ortiz: El técnico pidió valorar a Vidal, a quien llamó “el mejor jugador del fútbol chileno”, en medio de las dudas por su contrato. El arco: De Paul fue titular en el ensayo del jueves, pero Cooperativa ubicó a Vozinha en la formación tentativa del viernes. Lo que viene: Colo Colo vs Universidad Católica, domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental.

El clásico 190 ya se juega en la previa. Estas son las noticias de Colo Colo de este sábado 21 de noviembre: la defensa que hizo Fernando Ortiz de Arturo Vidal en la conferencia conjunta con la UC, lo que dijo el técnico sobre su propio futuro y la pregunta que el Cacique todavía no responde: quién ataja el domingo.

Ortiz cortó la conferencia para defender a Vidal

La conferencia de prensa conjunta del viernes en el Monumental, con Ortiz, Vidal, Daniel Garnero y Juan Ignacio Díaz, terminó con un mensaje que nadie esperaba. Cuando ya cerraba la ronda de preguntas, el técnico albo pidió la palabra para reclamar por las consultas reiteradas sobre el contrato del capitán, que vence en diciembre.

“Dame un segundo, que me gustaría agregar algo. Tenemos delante de nosotros al mejor jugador del fútbol chileno. Más allá de la situación que atraviesa Arturo en su contrato, valoremos que está dentro del campo de juego”, afirmó Ortiz, según recogió BioBioChile.

El DT fue más allá y apuntó al tono de las preguntas: “Todas las preguntas que han sido con respecto a él son buscando doble sentido”, aseguró. Y cerró con una frase que resume su postura: “Disfrutémoslo, acá está presente. 39 años, va a jugar un clásico, tiene 28 mil títulos, acá está”.

Vidal: “Hay un presidente que decide”

En la misma conferencia, el volante agradeció el cariño del plantel y de la hinchada, pero dejó la decisión en manos de la dirigencia. “Para mí es maravilloso que los compañeros y la hinchada te quieran un año más. Es lo mejor que te puede pasar como jugador. Pero hay un presidente que decide, no decide la gente. Estamos esperando; si no, veremos lo que pasa”, afirmó, según el minuto a minuto de Cooperativa.

Vidal también respondió a los dichos de Aníbal Mosa sobre la negociación, algo que detallamos en su respuesta al presidente de Blanco y Negro.

El futuro de Ortiz puede esperar

Consultado por la renovación de su propio contrato, Ortiz evitó entrar en ese tema. “El enfoque es el domingo y el clásico. Es un clásico importante, en casa con nuestra gente. El resto es secundario”, afirmó en la conferencia.

Sobre el partido, el técnico del campeón insistió en que el plantel todavía tiene objetivos por cumplir y anticipó un duelo de carácter: “En un clásico la táctica se deja a un costado, se tiene que ganar de una manera u otra. La UC tiene un plantel de calidad y variantes”, aseguró.

Vozinha o De Paul: el arco sigue abierto

La gran incógnita del once está bajo los tres palos. En la práctica del jueves, Ortiz paró a Fernando De Paul como titular, tras su buena actuación en el amistoso ante Racing, mientras Vozinha volvía de un largo viaje desde Cabo Verde después de la fecha FIFA, según Estudio Estadio.

El viernes, en cambio, el reportero de Cooperativa Rodrigo Gómez entregó una formación tentativa con el arquero caboverdiano: Vozinha; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Gedeón Díaz. Según el mismo medio, el equipo se ratificará en la práctica de este sábado.

Lo que sí está claro son las bajas: Diego Ulloa, Claudio Aquino, Leandro Hernández y Javier Correa están fuera por lesión, según Estudio Estadio.

Lo que viene

Colo Colo recibe a la Universidad Católica este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental. El horario, el canal y cómo llegan ambos equipos están en nuestra guía del clásico.