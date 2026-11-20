Datos Clave El pasillo: Garnero dijo que le explicaron que no es tradición y que cree que no se hará en el Monumental. La baja: Eugenio Mena no estará ante Colo Colo por molestias musculares, según TNT Sports. El Chile 2: La UC suma 49 puntos, dos menos que la U, cuando quedan tres fechas.

La Universidad Católica cerró este viernes su semana previa al clásico ante Colo Colo, que se juega el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental. Daniel Garnero habló del homenaje al campeón y de su futuro, y el plantel sumó una baja sensible. Estas son las noticias del día en la UC.

Garnero y el pasillo: “Creería que no se va a hacer”

El técnico cruzado se refirió al gesto que se comentó toda la semana: un pasillo para el nuevo campeón de la Liga de Primera. “A mí me dijeron que no es muy común que se haga, que no es alguna tradición, así que creería que no se va a hacer”, afirmó Garnero, según recogió Cooperativa.

Eso sí, reconoció el título albo. “Muy merecido el logro que obtuvieron y fueron ampliamente superiores al resto. Vamos a jugar contra el campeón, eso te motiva, todos le van a querer ganar. Nosotros nos jugamos la clasificación a Copa Libertadores y va a ser un clásico colmado, con la gente en contra”, aseguró.

Eugenio Mena, fuera del clásico

La mala noticia llegó desde la enfermería. Según informó TNT Sports y recogió Canal 9, el lateral izquierdo Eugenio Mena sufrió molestias musculares y no podrá jugar ante el Cacique.

De acuerdo con el mismo reporte, Agustín García-Basso aparece como el principal candidato para ocupar la banda izquierda en el Monumental.

Su futuro: “No es decisión mía nada más”

Garnero también volvió a hablar de su continuidad, un día después de que pusiera en duda su futuro al decir que no veía demasiado interés en el club, como contamos en esta nota.

“No tengo ningún problema (en seguir), pero tengo que hablar con los dirigentes, no es decisión mía nada más. Quiero ver cuál es el proyecto que tiene el club para el año que viene, si se entra o no a Copa Libertadores y si hay plantel”, afirmó el entrenador argentino.

En paralelo, en la mañana revisamos el viaje a Paraguay que acerca a Eduardo Berizzo a la banca cruzada.

Lo que necesita la UC para quedarse con el Chile 2

El clásico abre una definición a tres fechas. La UC suma 49 puntos y la U de Chile, segunda, tiene 51, con una diferencia de gol de +25 para los azules contra +19 de los cruzados, según el repaso de Cooperativa.

Si la UC gana sus tres partidos llegará a 58 puntos y será Chile 2 si la U suma seis o menos. Si los cruzados consiguen siete puntos, necesitarán que los azules sumen cuatro o menos para superarlos directamente. La U, en cambio, depende de sí misma: con tres triunfos llega a 60.

Fecha 28: Colo Colo (visita), domingo 22 de noviembre, 18:00 horas.

Colo Colo (visita), domingo 22 de noviembre, 18:00 horas. Fecha 29: Huachipato (local).

Huachipato (local). Fecha 30: Universidad de Concepción (visita), el domingo 6 de diciembre.

La U juega antes: visita a O’Higgins este sábado 21 a las 18:00 horas en Rancagua, así que la UC saldrá a la cancha del Monumental sabiendo el resultado de su rival directo. El horario y el canal del clásico están en nuestra guía de Colo Colo vs UC.