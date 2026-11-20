Datos Clave La versión: El periodista Romai Ugarte afirmó que Eduardo Berizzo será el próximo técnico de la UC. El club: Universidad Católica no ha hecho ningún anuncio y Daniel Garnero sigue al mando en la pelea por el Chile 2. Los números: Berizzo sumó 37,5% de rendimiento en La Roja y 42,4% en León, su último club.

El nombre de Eduardo Berizzo apareció en la banca de la Universidad Católica. El periodista Romai Ugarte aseguró este jueves que el exentrenador de La Roja será el próximo técnico cruzado y reemplazará a Daniel Garnero la próxima temporada, según recogió BioBioChile. El club no ha confirmado la versión.

La información llega en la semana más sensible del año para la UC, que el domingo visita a Colo Colo en el Monumental con el Chile 2 en juego y dos puntos detrás de la U de Chile.

Un viaje a Paraguay como pista

Ugarte basó su información en un movimiento dirigencial. Según su relato, Aníbal Silva, el dirigente que ocupó en la UC el puesto que tenía Felipe Correa, estuvo con Berizzo en Paraguay. “El próximo entrenador de Universidad Católica será Eduardo Berizzo”, afirmó el periodista, en declaraciones citadas por BioBioChile.

La versión surgió después de que Garnero dijera en TNT Sports que todavía no existe una negociación para su continuidad. El técnico ya había puesto en duda su futuro en el club al señalar que no veía interés de la dirigencia por renovarlo.

Los números de Berizzo en sus dos últimos cargos

El argentino, campeón con O’Higgins, viene de dos procesos con números discretos. En La Roja dirigió 16 partidos, 11 de ellos amistosos, con cuatro triunfos, seis empates y seis derrotas: un 37,5% de rendimiento, según el balance de 24horas al momento de su renuncia, tras el 0-0 con Paraguay en noviembre de 2023.

Su último club fue el León de México, donde dirigió 44 partidos con 15 triunfos, 11 empates y 18 derrotas. Son 56 de 132 puntos posibles, un 42,4% de rendimiento según nuestro cálculo sobre esas cifras.

La vara en San Carlos es más alta. La UC suma 49 puntos en 27 fechas, con 15 triunfos, cuatro empates y ocho derrotas, un 60,5% de rendimiento, y es tercera en la tabla de ESPN.

Qué significa para la UC

Nuestra lectura: si la versión se confirma, la UC apostaría por un técnico que conoce el fútbol chileno y que ya fue campeón aquí, pero cuyos dos últimos trabajos quedaron por debajo del rendimiento que hoy tiene el plantel cruzado. Y la discusión sobre el banco se instala justo cuando Garnero necesita al grupo enfocado en tres partidos que definen el Chile 2.

Hasta que el club hable, el calendario manda: la UC visita a Colo Colo el domingo 22 a las 18:00 horas, recibe a Huachipato en la fecha 29 y cierra ante la Universidad de Concepción. Las cuentas de esa pelea están en nuestra guía de la fecha 28.